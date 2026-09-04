به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح جمعه در آیین افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی که با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد با اشاره به جلسه با معاون وزیر بهداشت، اظهار داشت: در آن جلسه، نیاز ۶۰ میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان مطرح شد که خوشبختانه با قول مساعد معاون وزیر، این اعتبار تأمین شد و به صورت متقابل نیز قول مساعد برای همراهی در کمیسیون بودجه داده شد.

وی با بیان اینکه بیمارستان‌های منتخب برای شهرستان‌های سیروان و چوار نیز با توجه به شرایط جمعیتی در دست پیگیری است، تصریح کرد: امروز بیمارستان ملکشاهی به عنوان یکی از پروژه‌های زیرساختی شهرستان به نتیجه رسیده که این موفقیت، حاصل تلاش‌های مجموعه مسئولان استانی و ملی است.

نماینده مجلس با اشاره به پروژه جاده محور ایلام-ملکشاهی-مهران، خاطرنشان کرد: با ایجاد ردیف بودجه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومانی برای این محور، خوشبختانه بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و پیمانکار با قوت در حال اجرای کار است؛ با تداوم این روند، ظرف ۴ تا ۵ سال شاهد چهارخطه شدن این جاده مهم خواهیم بود.

همتی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر، اعتبارات تصفیه‌خانه ملکشاهی چندین برابر سال‌های قبل شده است، گفت: سالانه ۱۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده و خوشبختانه این پروژه تقریباً تکمیل شده و آب در مدار قرار گرفته است و مردم از آن بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به ظرفیت آب منطقه تنگ ملکشاهی که می‌تواند تحول بزرگی در شهرستان ایجاد کند، افزود: این موضوع در بودجه سال اول و دوم مجلس دیده شده و مطالعات آن توسط آب منطقه‌ای در حال انجام است و با تکمیل مطالعات، ردیف بودجه‌ای برای آن پیش‌بینی خواهد شد تا عملیات اجرایی آن از سال آینده آغاز شود.

نماینده مجلس در پایان با تأکید بر اینکه این چهار پروژه بزرگ شامل بیمارستان، جاده، تصفیه‌خانه و سد، زیرساخت‌های اصلی توسعه شهرستان هستند، گفت: با تقویت منابع این پروژه‌ها در دو سال باقی‌مانده مجلس، شاهد تأثیرات مثبت آنها در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود و مردم بهره‌مندی لازم را از این طرح‌ها خواهند داشت.