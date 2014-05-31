استقرار پهپادهای آمریکا در ژاپن با هدف نظارت بر فعالیت‌ های کره شمالی و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از استقرار دو فروند پهپاد شناسایی دوربرد آمریکا موسوم به "شاهین جهانی" در پایگاهی در شمال ژاپن به منظور نظارت بر فعالیت‌ های اتمی کره شمالی و عملیات‌های دریایی چین خبر داد و نوشت توکیو در پی خریداری سه فروند از این نوع پهپاد پیشرفته است.



آمریکا هدف از این اقدام را نشان دادن تعهد واشنگتن به امنیت آسیا به عنوان بخشی از بازبینی مجدد استقرار نیروها در اقیانوس آرام عنوان کرده است.



در همین رابطه ژنرال "سام آنگللا" فرمانده نیروهای آمریکایی در ژاپن از باقی ماندن این پهپادها تا اکتبر سال جاری میلادی در این پایگاه هنگام پایان فصل توفان دریایی در جزیره گوام اقیانوس آرام خبر داد اما در عین حال به ماموریت‌ های ویژه این پهپادها اشاره نکرد.



شاهین جهانی قابلیت انجام ماموریت‌ های طولانی مدت تا ارتفاع 60 هزار فوتی (3 / 18 کیلومتری) و نظارت بر سایت‌ های اتمی کره شمالی یا جزایری را دارد که چین و دیگر کشورها بر سر حق حاکمیت آن اختلاف نظر دارند.



ژنرال آنگللا در ادامه به استفاده این پهپادها در ماموریت‌ های بشردوستانه از جمله سونامی 2011 ژاپن و توفان شدید 2013 فیلیپین و همچنین ماموریت شناسایی برای پیدا کردن 300 دختر نوجوان ربوده شده در نیجریه توسط شبه نظامیان بوکوحرام اشاره کرد.



استقرار این پهپادها در ژاپن در پی اظهارات چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سفر به توکیو و دیدار با مقامات عالیرتبه ژاپن بود که در آن تاکید کرد واشنگتن متعهد به حفاظت از ژاپن و تامین امنیت توکیو است و هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه آمریکا تعهد خود را به ژاپن به اثبات نرسانده است، وجود ندارد.



هیگل همچنین در سفر اخیر به ژاپن که همزمان با افزایش تنش های ارضی چین و ژاپن بود بر همکاریهای نظامی و امنیتی واشنگتن و توکیو با هم پیمانان آسیایی تاکید کرد.