به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرمحمدی مدیر موسسه «هامین گسترآریا» و برگزار کننده نخستین جشنواره «رنگ موسیقی» در این نشست رسانه‌ای که 11 خردادماه در تالار وحدت برگزار شد، گفت: این جشنواره در راستای برگزاری جشنواره های موسیقی مستقل و غیر دولتی و استقبال خوبی که مردم از جشنواره سه‌گانه «خلیج فارس» داشتند، خردادماه سال جاری با حضور چند گروه پرطرفدار موسیقی در تالار وحدت برگزار می شود.

عدم حمایت های کافی از رویدادهای مستقل

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره که اولین سال برگزاری آن است، تلاش کردیم با دعوت از گروههای مختلف موسیقی رنگ‌های مختلفی از موسیقی را ارائه کنیم. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ما در برگزاری این فستیوال، پر کردن جای خالی موسیقی‌هایی است که در فستیوال های دولتی توجه چندانی به آنها نمی شود. به همین خاطر گمان می کنم چنین برنامه هایی می توانند موجب اعتماد هنرمندان به فستیوال های غیر دولتی و به تبع آن اعتماد مردم به چنین رویدادهایی را فراهم کنند.

این تهیه کننده آثار موسیقایی با اشاره به حضور گروههایی که در این دوره حضور دارند، یادآور شد: ما در این راستا همکاری‌هایی با گروههای مختلف داشته ایم که در اولین دوره میزبان 4 گروه موسیقایی در تالار وحدت خواهیم بود. اما یکی از بحث های مهم ما در برگزاری چنین فستیوال هایی عدم حمایت های کافی از رویدادهای مستقل است که متاسفانه بعد از برگزاری آنها در سال اول به تعطیلی کشیده می شود و این آفت بسیار بزرگی است که فستیوال های غیر دولتی و مستقل را تهدید می کند.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه ما در پایتخت سالن هایی با کیفیت مانند تالار وحدت نداریم و همین مساله به خودی خود موجب محدودیت فعالیت‌هایمان شده و اجازه نمی دهد که میزبان گونه های مختلفی از موسیقی با توجه به سلابق مختلف باشیم. از این رو امیدواریم در سال های بعد بتوانیم میزبان رنگ های متنوع تری از موسیقی کشورمان باشیم و مخاطبان بیشتری از این فعالیتهای دیدن کنند.

انصراف گروه لیان بوشهر از جشنواره رنگ موسیقی

مدیر موسسه «هامین گستر آریا» درادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر حمایت مستمر این موسسه از گروه «لیان» در حوزه موسیقی نواحی، تصریح کرد: من در نشست های قبلی مان هم به این موضوع اشاره کرده بودم که حمایت از موسیقی نواحی یکی از اهداف ماست کما اینکه تلاش برای برگزاری جشنواره ای مستقل در حوزه موسیقی نواحی و برگزاری کنسرت استاد گودرزی با وجود استقبال کمی که مخاطبان داشتند در راستای همین هدفی بود که به آن اشاره کردم.

وی تصریح کرد: ما گروه «لیان» بوشهر را برای حمایت از موسیقی نواحی انتخاب کردیم چون این گروه علاوه بر کیفیت های فنی که دارد نشانه های دیگری دارد که توانسته تاکنون مخاطبان زیادی را همراه خود کند. ضمن اینکه این گروه در حوزه پژوهش و معرفی موسیقی نواحی تلاش هایی داشته که واقعا ارزشمند است و ما را بر آن داشت که حمایت بیشتری از این گروه داشته باشیم.

میرمحمدی تصریح کرد: البته این نکته را هم باید اینجا بگویم که گروه «لیان» قرار بود در این دوره از جشنواره نیز حضور داشته باشد. اما در لحظات آخر از سوی محسن شریفیان به ما اعلام شد که این گروه به دلیل مشکلات فنی نمی توانند در کنسرت های ما حضور داشته باشند و متاسفانه از حضور در جشنواره انصراف دادند. اما آنچه در همان برنامه های قبلی گفته شد در روز اول جشنواره علی قمصری و گروه همنوازان حصار، روز دوم گروه کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو، روز سوم ارکستر سازهای بادی تهران و روز چهارم کنسرت دف و نی بیژن کامکار میزبان علاقه مندان موسیقی خواهد بود.

اگر بی انگیزه باشیم مخاطبان را از دست می دهیم

میلاد عمرانلو سرپرست گروه اوازی تهران هم در این نشست خبری گفت: برنامه ای که در قالب نخستین جشنواره رنگ موسیقی اجرا خواهیم کرد در واقع منتخبی از آلبوم های قبلی گروه به علاوه چند آهنگ دیگر است که در این برنامه وحید تاج به عنوان تک‌خوان، همراه ما خواهد بود. این امید را داریم که این کنسرت نیز مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

وی ادامه داد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست که بهترین اجرا را داشته باشیم چراکه اصلا دوست نداریم یک اجرای متوسط را به مخاطبانی که به سختی با گروه ما آشنا شدند، ارائه کنیم. زیرا معتقدیم اگر بخواهیم بی انگیزه کارمان را اجرا کنیم به طور حتم مخاطبان زیادی که از کارهای ما تاکنون استقبال کرده اند، متوجه کیفیت پایین کنسرت خواهند شد.

سینا ذکایی سرپرست ارکستر سازهای بادی ایران هم که در این نشست حضور پیدا کرد، درباره جزییات برنامه ای که در قالب این جشنواره اجرا می شود، توضیح داد: این برنامه ما در واقع تمدید برنامه دی‌ماه خواهد بود. ضمن اینکه در این کنسرت منتخبی از قطعات اجرا شده ارکستر در کنسرت های گذشته برای علاقه مندان با قطعاتی از برنشتاین، گلدمن، جان ویلیامز و حضور نوازندگان مهمان از جمله بابک صفرنژاد و پیام رونق اجرا خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته شنبه 17 خردادماه گروه «همنوازان حصار» به سرپرستی و آهنگسازی علی قمصری با اجرای آلبوم «سخنی نیست»، یکشنبه 18 خردادماه گروه آوازی تهران (وکاپلا) به سرپرستی میلاد عمرانلو و خوانندگی وحید تاج، دوشنبه 19 خردادماه ارکستر سازهای بادی تهران به سرپرستی سینا ذکایی، سه شنبه 20 خردادماه گروه دف و نی به سرپرستی و خوانندگی بیژن کامکار و پنجشنبه 22 خردادماه ارکستر بزرگ کیوان ساکت به خوانندگی وحید تاج، مجتبی عسگری، محمود صالحی، شاهو حسینی و رضا فلاحی کیاسرایی میزبان علاقه مندان موسیقی خواهند بود.