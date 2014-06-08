به گزارش خبرنگار مهر، کیوان ساکت در ابتدای این نشست خبری که در حاشیه برگزاری اولین جشنواره «رنگ موسیقی» برگزار شد در تشریح جزییات تازه ترین کنسرت خود گفت: اجرایی که قرار است 22 خرداد ماه در تالار وحدت میزبان علاقه مندان موسیقی باشد اجرایی خاص است که شاید اگر هنرمند دیگری جای من بود از ارکستر کوچک تر برای اجرای برنامه اش استفاده می کرد اما چون من به ارکستر بزرگ علاقه زیادی دارم و همواره به این صحبت‌های استاد دهلوی که می گفت برای ارائه موسیقی خوب باید ارکستر خوبی داشت توجه زیادی دارم از این جهت تصمیم گرفتم در این کنسرت هم همانند کنسرت سال گذشته ام که به خوانندگی سالار عقیلی برگزار شد از ارکستر 60 نفره و با کیفیتی استفاده کنم.

وی ادامه داد: به طور حتم داشتن یک ارکستر بزرگ فارغ از مشغله های فراوانی که می تواند برای رهبر ارکستر و آهنگساز داشته باشد نیازمند یک پشتیبانی قوی و صرف هزینه بالایی است که تاکنون دولت نسبت به این پشتیبانی از ارکسترهای بزرگ و خصوصی کاری نکرده و این تهیه کنندگان و موسسات خصوصی غیردولتی بوده اند که نسبت به پوشش هزینه ها کارهای قابل توجهی انجام داده اند از این جهت حمایت موسسه هامین گسترآریا و اعتمادی که من از کنسرت قبلی با این نهاد غیر دولتی به دست آوردم مرا بر آن داشت که با حمایت اسپانسر و این شرکت در قالب نخستین جشنواره «رنگ موسیقی» کنسرت دیگری را برگزار کنم.

این نوازنده و آهنگساز با اشاره به قطعات اجرا شده این کنسرت موسیقایی توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته این کنسرت در دو نوبت میزبان علاقه مندان موسیقی خواهد بود که در بخش اول یک موسیقی فانتزی کلاسیک ایرانی و در بخش دوم یک موسیقی فانتزی کاملا ایرانی به مخاطبان ارائه خواهد شد. این در حالی است که تمام این آهنگ هایی که قرار است در کنسرت روز 22 خرداد ماه اجرا شود همگی از خاطره انگیزترین و نوستالژیک ترین قطعات موسیقایی مورد علاقه مردم است که هر تماشاگری با شنیدن آن شگفت زده خواهد شد.

ساکت در ادامه این نشست رسانه ای بیان کرد: در هر کنسرت موسیقی کوشیده ام که همواره از موسیقی مناطق مختلف کشور استفاده کنم این بار هم تصمیم داریم در شکل و شمایلی متفاوت گوشه ای دیگر از زیبایی های موسیقی اقوام کشورم را به تماشاگران در قالب اجرای ارکسترال ارائه کنم که در این جهت از بیش از 60 نوازنده برجسته ارکسترهای ملی و سمفونیک از جمله ناصر رحیمی، سیاوش ظهیرالدینی، کریم قربانی، علیرضا خورشیدفر، حسین پورمعین، همایون رحیمیان، بهنام ابوالقاسم همراه با 15 نفر گروه کر یاری گرفته ایم.

وی تصریح کرد: همانطور که در کنسرت قبلی سال 92 از ساز جدید البداع «یسنای» رونمایی کردیم در این کنسرت نیز شکل جدیدی از این ساز در شکلی متفاوت تر در حضور تماشاگران رونمایی خواهد شد که تصور می کنم برای علاقه مندان به موسیقی ایرانی جذابیت بیشتری خواهد داشت.

این مدرس موسیقی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به انگیزه های خود برای استفاده از موسیقی نواحی ایران در کنسرت های موسیقایی خود گفت: خوشبختانه این افتخار را داشتم که طی سالهای اخیر چه برای برگزاری کنسرت و چه برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی به نقاط مختلف کشور سفر کنم. در این مدت هم با گنجینه های مختلفی از ملودی های محلی و موسیقایی آشنا شدم که شاید برای مردمان همان منطقه دیگر جذابیتی نداشته باشد اما به نظر من یکی از بهترین فرصت ها برای ارائه یک موسیقی خوب در قالب ارکسترال است به همین خاطر در این مدت کوشیده ام که به سهم خود شکل دیگری از موسیقی نواحی را به مردم پایتخت نشان دهم.

سید علی میرمحمدی دبیر اولین جشنواره «رنگ موسیقی» هم در ابتدای این نشست با اشاره به اولین روز برگزاری جشنواره گفت: خوشبختانه مخاطبان استقبال نسبتا خوبی از برنامه های ما در اولین روز جشنواره به عمل آورده اند اما امیدواریم این روند در روزهای آینده جشنواره نیز تداوم داشته باشد و ما شاهد حضور چشمگیر تماشاگران در برنامه ها و کنسرت هایمان باشیم.

وی ادامه داد: همزمان با مراسم اختتامیه اولین جشنواره «رنگ موسیقی» کنسرت بزرگ کیوان ساکت به خوانندگی وحید تاج ساعت 22 روز پنجشنبه 22 خرداد ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.