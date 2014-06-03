به گزارش خبرگزاری مهر، این خواننده موسیقی ایرانی به همراه گروه «سرمست» روز 14 خرداد ماه کنسرتی را در دو بخش پارت نوا و اصفهان به آهنگسازی نوید سعیدی اجرا می کند.

در این کنسرت موسیقایی که بخش ساز و آوازی آن به صورت بداهه‌خوانی و بداهه نوازی اجرا می شود، نوید سعیدی آهنگساز و نوازنده تار، احمد یحیی زاده و هانی ظهیری به عنوان نوازنده سازهای کوبه ای در کنار وحید تاج حضور دارند.

وحید تاج طی هفته های گذشته کنسرت‌هایی را در شهرهای کرمانشاه به آهنگسازی اردشیر کامکار و اهواز به آهنگسازی داود علیزاده را برگزار کرده بود.

این خواننده چندی پیش هم در شهر یزد تصمیم به برگزاری کنسرتی را داشت که این کنسرت به دلیل مخالفت طیفی از منتقدان به درستی اجرا نشد.