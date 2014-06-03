یه گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، مردم مناطق مرزی القنیطره و جولان با مشارکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سوریه تاکید کردند که رای امروز ما در انتخابات نتیجه جانفشانی نیروهای ارتش سوریه است.

مناطق مرزی القنیطره و جولان از جمله مناطق هم مرز با فلسطین اشغالی است که طی سه سال اخیر بحران سوریه، شاهد ناامنی های متعددی بوده است.

- استاندار حمص دقایقی پیش از عبور چهار هزار شهروند سوری از نقاط مرزی لبنان برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه خبر داد. این افراد به علت وجود تنها یک شعبه اخذ رای در لبنان در هنگام برگزاری انتخابات در خارج از سوریه از شرکت در انتخابات باز مانده بودند.

- نخستین هواپیما حامل اتباع سوری مقیم کویت دقایقی پیش در فرودگاه بین المللی دمشق به زمین نشست. اتباع سوری در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با کارشکنی مقامات این کشورها از شرکت در انتخابات بازمانده بودند.

- مردم مناطق مختلف حلب در گفتگو با خبرنگاران بر مشارکت گسترده خود در انتخابات ریاست جمهوری سوریه در رویارویی با توطئه ها علیه سوریه تاکید کردند. با وجود ایجاد 800 مرکز اخذ رای در نقاط مختلف حلب، در اکثر حوزه ها صفهای طولانی ایجاد شده است.

- "محمد جهاد اللحام" رئیس مجلس الشعب سوریه با حضور در یکی از مراکز انتخاباتی مجلس این کشور در شهر دمشق رای خود را به صندوق انداخت. وی تاکید کرد که مردم سوریه با شرکت در انتخابات پیام مهمی را به دشمنان سوریه رسانده اند.