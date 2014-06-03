وزیر کشاورزی سوریه انتخابات را جشن دموکراسی توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه دام پرس، احمد القادری وزیر کشاورزی سوریه تاکید کرد: امروز به مثابه جشن دموکراسی سوریه و پیامی به جهانیان است که ملت سوریه بر حاکمیت و استقلال خود استوار مانده است و خود برای سرنوشت سوریه تصمیم گیری می کند.

وی افزود: این روند دموکراتیک سوریه را در مسیر درست قرار می دهد و تاثیرات مثبتی بر همه بخش های حیاتی از جمله بخش کشاورزی دارد.

لوی اصلان معاون وزیر کشاورزی سوریه نیز هنگام انداختن رای خود از آن به مثابه سلامت راه و مسیر به رهبری بشار اسد یاد کرد.

این در حالی است که منابع سوری اعلام کردند: تاکنون بیش از دوازده هزار نفر در گذرگاه جدید یابوس رای داده اند و با توجه به حضور گسترده مردم سوریه احتمال برپایی مراکز اخذ رای جدید نیز وجود دارد.