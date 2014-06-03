به گزارش خبرگزاری مهر، علی رسلان خبرنگار شبکه المنار از جدیده یابوس درمرز سوریه و لبنان در گزارشی از ازدحام سوریها و تشکیل صفهای طولانی در این نقطه مرزی برای انداختن رای خود به صندوقها خبر داد.

وی گفت همه با وجود فشارهایی که بر آنها وارد شده، اکثریت سوریها از استانهای الرقه و حماه و درعا به این مکان آمده اند تا رای خود را به صندوق بیندازند، می گفتند ای کاش اکنون ارتش سوریه بر مناطق ما مسلط بود تا ما آنجا رای خود را به صندوقها بیندازیم.

در این هنگام ابراز احساسات یک کودک سوری حال و هوای خاصی به سوریهایی داده بود که با وجود مشکلات و موانع فراوان خود را به این نقطه رسانده بودند تا رای خود را به کرسی ها بیندازند.

این کودک سوری تاکید کرد ای بشار ما حامی تو هستیم، تو در قلب ما هستی، همه بدانند ما سوریها وطن خود را ترک نمی کنیم و حامی ارتش و اسد هستیم.

یکی از زنان شرکت کننده در انتخابات در حوزه انتخابیه السویداء در گفتگو با المیادین، خطاب به غربی ها و متحدان آنها که در حمایت از گروههای تروریستی در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه برای سوریهای مقیم این کشورها کارشکنی کردند و همچنان به حمایت از این گروهها ادامه می دهند، تاکید کرد اینجا یک جشن وعروسی ملی است.

وی به غربی ها که مدعی دموکراسی هستند و انتخابات سوریه را مضحک و نمایشی خوانده اند، گفت : بیایید به کشور ما و دموکراسی را از ما یاد بگیرید. ای کسانی که دموکراسی می خواهید، بیایید . کسانی که خواهان دموکراسی هستند، مانع مردم سوریه برای رای دادن نمی شوند،بلکه اگر واقعا خواهان دموکراسی هستند، باید زمینه را برای رای دادن سوریها فراهم می کردند، آنها اگر باید رای و نظر ما را بپذیرند، سوریه متعلق به ما است، ما زنان سوری اعلام می کنیم ما با یکدیگر همبستگی ملی داریم.

یک زن دیگر هم گفت ببینید همه سوریها از طوایف و قشرهای مختلف آمده ایم تا با رای خود اعلام کنیم از ارتش و رهبر خود بشار اسد حمایت می کنیم

