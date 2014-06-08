منابع آب تهران در وضعیت هشدار/ کاهش 25 درصدی ذخیره آب پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهاي تامين كننده آب تهران با كاهش 194 ميليون مترمكعبي در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود 588 ميليون مترمكعب رسيده است.

بر پایه این گزارش، حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون با 19 درصد كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته به حدود 753 ميليون مترمكعب رسيده است.

حجم فعلی آب موجود در سدهاي استان تهران در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 25 درصد كاهش يافته است. حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران در دوره زمانی مشابه سال آبي گذشته 927 ميليون مترمكعب بوده است.

همچنین حجم ذخيره آب در مخزن سدهاي لار، طالقان، كرج، ماملو و لتيان در مقايسه با سال آبي گذشته به ترتيب 38، 28، 26، 16 و دو درصد كاهش يافته است. در حال حاضر، حجم آب موجود در مخزن سدهای لار، طالقان، كرج، ماملو و لتيان به ترتيب 70، 204، 133، 112 و 69 میلیون مترمکعب گزارش شده است.

با توجه به شرايط ذخيره آب و كاهش منابع آبي در پشت سدهاي پنجگانه تهران، شهروندان تهراني بايد نسبت به رعايت الگوي مصرف آب دقت لازم را داشته باشند.