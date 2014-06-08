عراقچی:مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو با حضور برنز/ هیات ایرانی چهارشنبه به رم می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با بیان این که هیات های مذاکره کننده ایران و آمریکا فردا و پس فردا در ژنو مذاکرات دو جانبه خواهند داشت، گفت: هیچ موضوعی غیر از موضوع هسته ای در مذاکرات ایران و 1+5 چه به صورت جمعی و چه به صورت دو جانبه موضوع مذاکره نیست.

وی افزود: موضوع مذاکرات فردا و پس فردا با آمریکایی ها نیز هسته ای است و باید در مورد همه آنها به ویژه بحث تحریم ها تصمیم گیری شود.

عراقچی گفت: به ما اعلام کردند که فردا رئیس هیات آمریکایی بیل برنز نفر دوم وزارت امور خارجه آمریکا و جانشین جان کری است و خانم شرمن نیز ایشان را همراهی می کند.

وی در این باره که آیا سطح آمریکایی ها بر این اساس در مذاکرات بالاتر رفته است؛ اظهار داشت: من تفسیری نمی کنم، آقای برنز سابقه چنین مذاکراتی را دارد و به هر دلیلی در این مقطع تصمیم گیری شده که ایشان در مذاکرات حضور یابد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: از طرف ایران نیز بنده و آقای روانچی معاون اروپا و آمریکا مسئولیت هیات را به عهده داریم.

وی با بیان اینکه هیات ایرانی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شرکت در اجلاس خلع سلاح به رم سفر می کند گفت: در آنجا با سرگئی ریابکوف همتای روسی خود نیز برای انجام مذاکرات دوجانبه تصمیم گیری کرده ایم و احتمال دارد که با همتایان اروپایی خود نیز مذاکرات دو جانبه ای داشته باشیم. البته ممکن است همتایان من تا قبل از مذاکرات ایران و 1+5 در 26 خردادماه به تهران سفر کنند و این مذاکرات انجام شود.

عراقچی درباره تاثیر وقایع اوکراین در مذاکرات ایران و 1+5 اظهار داشت: در عالم سیاست و روابط بین الملل هیچ چیز نیست که بر وقایع دیگر تاثیر نگذارد. هم تلاش روسیه و هم تلاش ما این بوده که مسایل دیگر از جمله اوکراین تاثیری بر مذاکرات نگذارد.