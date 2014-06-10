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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۵۷

هارف: ایران و آمریکا مذاکراتی طولانی در روز سه شنبه خواهند داشت

هارف: ایران و آمریکا مذاکراتی طولانی در روز سه شنبه خواهند داشت

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی با اشاره به مذاکرات پنج ساعته نمایندگان ایران با مقامات امریکایی و اروپایی در ژنو، اعلام کرد که گفتگوهای روز سه شنبه تمام روز طول خواهد کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ماری هارف" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان این موضوع در ادامه گفت: جزئیات مذاکرات ژنو محرمانه است و دلیل آن این است که شانس موفقیت برای رسیدن به توافق جامع هسته ای را افزایش بدهیم.

هارف در روزهای گذشته و پیش از آغاز مذاکرات ایران و امریکا در ژنو از پیشرفت مذکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 خبر داده و اعلام کرده که گفتگوهای هسته ای بعد از روی کار آمدن "حس روحانی" به عنوان رئیس جمهور، پیشرفت خوبی داشته است.

به گزارش مهر، نمایندگانی از ایران به سرپرستی "عباس عراقچی" معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران، از دیروز دوشنبه گفتگوهایی را با مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا آغاز کرده اند که این مذاکرات امروز سه شنبه نیز ادامه خواهد داشت.

ریاست تیم آمریکایی را در این مذاکرات ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، بر عهده دارد و از جانب اتحادیه اروپا نیز "هلگا اشمید" معاون کاترین اشتون، در ژنو حضور دارد.

در خصوص مذاکرات روز گذشته عباس عراقچی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در اين گفتگوها خانم هلگا اشميد معاون سياسي خانم اشتون نيز حضور داشت، گفت: موضوعات مطرح شده در مذاكرات هسته ای مورد مشورت و رايزنی واقع گرديد.

وی افزود: گفتگوها در فضایی مثبت و سازنده انجام شد.

کد مطلب 2308191

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