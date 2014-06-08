به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو با هدف ایمنسازی، سالمسازی، بومیسازی و گندزدایی آب بدون استفاده از مواد شیمیایی افزودنی و تولید آب سالم در محل مصرف طراحی و ساخته شده است.
این سامانه با روش فرآیند کنترل شده الکترولیز نمک طعام محلولی از ترکیبات مولتی اکسیدان شامل دیاکسیدکلر، کلرگازی محلول، ازن، اکسیژن، آب اکسیژنه، اسید هیپوکلرو و هیپو کلریت سدیم تولید میکند که قابلیت استفاده در گندزدایی هرگونه آب مصرفی را داراست.
این سامانه هم اکنون در نسخه های نمک اشباع، نمک محلول و بدون نمک بر اساس سفارش مشتری در حال تولید است.
محلول تولیدی دارای خواصی همچون pH در ناحیه خنثی، در حالت ذخیره و در حین تولید فاقد بوی کلر است، دارای ماندگاری بسیار بالا بوده، پس از اختلاط با آب خام، کلر باقیمانده بالایی را به جای میگذارد، همچنین باعث کاهش سختی دایم و موقت آب میشود.
گستردگی دامنه کاربرد از جوامع کوچک روستایی تا جوامع بزرگ شهری و موارد صنعتی، بهرهبرداری و نگهداری آسان، ارجحیت توجیه فنی و اقتصادی در هزینههای جاری و سرمایهگذاری نسبت به سایر روش های گندزدایی، استفاده از چند عامل گندزدای موثر، حذف خطرات و اثرات گاز کلر ناشی از نشت کپسول یا در هنگام ساخت محلول پرکلرین بر سلامتی بهره بردار، از جمله مزایای این روش علمی است.
ایجاد دانش فنی طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری به صورت بومی در داخل کشور، افزایش کنترل های سامانه و هوشمند سازی آن، اصلاح فرایند تولید محلول و فرآورش محلول تولیدی و افزایش کیفیت محلول و امکان تامین سامانه بر حسب نیاز کارفرما با هر ظرفیت مورد نیاز از جمله قابلیت ها و مزایای دستگاه نسبت به نمونه های مشابه خارجی آن است.
گندزدایی آب در تصفیه خانه های آب جهت مصارف آشامیدنی، گندزدایی آب مخازن نگهداری آب، گندزدایی پساب در تصفیه خانههای فاضلاب جهت تخلیه به محیط یا مصارف کشاورزی یا صنعتی، گندزدایی آب فرایندی در برج های خنک کننده در نیروگاه ها، پتروشیمی، پالایشگاه ها و صنایع فلزی و غیر فلزی، گندزدایی آب استخرهای شنا و پارک های آبی، گندزدایی و شستوشو در بیمارستان ها و گندزدایی آب فرآیندی را از جمله کاربردهای این سامانه است.
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