به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو با هدف ایمن­‌سازی، سالم­‌سازی، بومی­‌سازی و گندزدایی آب بدون استفاده از مواد شیمیایی افزودنی و تولید آب سالم در محل مصرف طراحی و ساخته شده است.

این سامانه با روش فرآیند کنترل شده الکترولیز نمک طعام محلولی از ترکیبات مولتی اکسیدان شامل دی­اکسیدکلر، کلرگازی محلول، ازن، اکسیژن، آب اکسیژنه، اسید هیپوکلرو و هیپو کلریت سدیم تولید می­‌کند که قابلیت استفاده در گندزدایی هرگونه آب مصرفی را داراست.

این سامانه هم اکنون در نسخه ‌های نمک اشباع، نمک محلول و بدون نمک بر اساس سفارش مشتری در حال تولید است.

محلول تولیدی دارای خواصی همچون pH در ناحیه خنثی، در حالت ذخیره و در حین تولید فاقد بوی کلر است، دارای ماندگاری بسیار بالا بوده، پس از اختلاط با آب خام، کلر باقیمانده بالایی را به جای می‌گذارد، همچنین باعث کاهش سختی دایم و موقت آب می‌شود.

گستردگی دامنه کاربرد از جوامع کوچک روستایی تا جوامع بزرگ شهری و موارد صنعتی، بهره­‌برداری و نگهداری آسان، ارجحیت توجیه فنی و اقتصادی در هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری نسبت به سایر روش ‌های گند‌زدایی، استفاده از چند عامل گندزدای موثر، حذف خطرات و اثرات گاز کلر ناشی از نشت کپسول یا در هنگام ساخت محلول پرکلرین بر سلامتی بهره بردار، از جمله مزایای این روش علمی است.

ایجاد دانش فنی طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری به صورت بومی در داخل کشور، افزایش کنترل های سامانه و هوشمند سازی آن، اصلاح فرایند تولید محلول و فرآورش محلول تولیدی و افزایش کیفیت محلول و امکان تامین سامانه بر حسب نیاز کارفرما با هر ظرفیت مورد نیاز از جمله قابلیت ها و مزایای دستگاه نسبت به نمونه های مشابه خارجی آن است.

گندزدایی آب در تصفیه خانه ‌های آب جهت مصارف آشامیدنی، گندزدایی آب مخازن نگهداری آب، گندزدایی پساب در تصفیه خانه­‌های فاضلاب جهت تخلیه به محیط یا مصارف کشاورزی یا صنعتی، گندزدایی آب فرایندی در برج ‌های خنک کننده در نیروگاه ‌ها، پتروشیمی، پالایشگاه ها و صنایع فلزی و غیر فلزی، گندزدایی آب استخرهای شنا و پارک های آبی، گندزدایی و شست­‌وشو در بیمارستان ‌ها و گندزدایی آب فرآیندی را از جمله کاربردهای این سامانه است.