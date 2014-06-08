طلا نژادحسن در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف رمان تازه‌ای از خود با عنوان «شهر گم‌شده زیر رمل‌ها» خبر داد و گفت: رمان تازه من اثری تاریخی با محوریت زنان و رخدادهای تاریخی ایران در فاصله سال 1328 تا 1388 تالیف شده است. البته مردان نیز در این رمان نقش پررنگی دارند اما راوی داستان زن است و در ادامه رمان نیز این تک راوی تبدیل به چند راوی زن می‌شود.

وی افزود: داستان این رمان از سال 1332 و حرکت های اجتماعی و سیاسی آن دوران آغاز می‌شود حوادثی که بر دولت مصدق می‌گذرد و نیز چگونگی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در این برهه تاریخی به همراه روایت سرکوب آنها و چگونگی ورود نیروهای خارجی به این مسائل و ادامه یافتن آن تا پرداختی نوستالژیک به ماجرای جنگ تحمیلی محورهای داستانی این رمان را شکل می‌دهد.

این نویسنده ادامه داد: این رمان همچنین تلاشی است برای نمایش خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی که هم از نظر جسمی دچار آسیب‌هستند و هم روان و آرمان آنها دچار آسیب‌شده است.

به گفته نژاد حسن این رمان با حجم تقریبی 200 صفحه برای انتشار در اختیار نشر قطره قرار گرفته است و به زودی پس از آخرین ویرایش برای کسب مجوز به اداره کتاب فرستاده خواهد شد.

وی همچنین از انعقاد قراردادی برای تولید یک مجموعه تلویزیونی بر اساس رمان «شهریور هزار و سیصد و نمی‌دانم چند» خبر داد و گفت: من با یک تهیه کننده و بنیادی در زمنیه تهیه آثار سینمایی به تازگی قراردادی منعقد کردم که آنها بتوانند به روی این کتاب برای تبدیل شدن به فیلم‌نامه کار کنند. البته نشر قطره به عنوان ذینفع این کتاب هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده است. اما قرارداد فعلی من قراردادی است که اجازه اقتباس از این رمان را می‌دهد.

گفتنی است رمان «شهریور هزار و سیصد و نمی‌داند چند» این نویسنده که از سوی نشر قطره منتشر شده است سال گذشته به عنوان اثر برگزیده جشنواره پروین اعتصامی معرفی و تقدیر شد.