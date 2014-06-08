به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان، صبح یکشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان اظهار داشت: این تفاهم نامه در اجرای مفاد اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از توان و ظرفیت دو دستگاه در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و به منظور دستیابی مددجویان به مهارت های مورد نیاز بازار کار و افزایش دسترسی به فرصت های شغلی مناسب و پایدار، منعقد شده است.

ابراهیم محمودی برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز افراد تحت پوشش کمیته امداد مطابق با استانداردهای آموزشی روز دنیا را از برنامه های اصلی این تفاهم نامه آموزشی عنوان کرد و افزود: همکاری مستمر در اتصال پایگاه های اطلاعاتی دو دستگاه برای خدمات مورد نیاز مددجویان و افراد تحت پشش کمیته امداد به منظور کمک به رهگیری اشتغال مهارت آموختگان نیز از جمله تعهدات مشترک دو دستگاه در راستای این تفاهم نامه است.

وی برنامه ریزی ویژه برای تربیت مربیان و ارتقاء سطح مهارت و دانش کارشناسان حوزه اشتغال و خود کفایی را از جمله تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برشمرد و تصریح کرد: اولویت دادن به برگزاری آموزشهای مورد نیاز مددجویان ساکن روستاها با رویکرد مشاغل خانگی برگزاری آزمونهای پایان دوره و صدور گواهینامه، استفاده حداکثری و بهینه از امکانات خوابگاه ها، کانونها و اردوگاه ها برای برگزاری آموزش های مهارتی به کارآموزان تحت پوشش کمیته امداد و بیمه مسئولیت مدنی آنها در برابر حوادث در حین آموزش نیز از جمله تعهدات این اداره کل به شمار می آید.

محمودی همچنین یادآور شد: انجام نیازسنجی آموزشی به منظور تعیین نوع و حجم دوره های آموزشی مورد نیاز، معرفی مددجویان آموزش دیده به ارگان های متقاضی نیروی کار، تامین اعتبارات مورد نیاز برای دوره هایی که در بخش خصوصی برگزار می گردند، تسهیل در ارائه امکانات قابل استفاده برای برگزاری دوره های مهارتی و فراهم سازی زمینه های پژوهش و ارزیابی مهارتی در بین جامعه مخاطب، با هدف متناسب سازی آموزشها با نیاز بازار کار، از جمله تعهدات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در این تفاهم نامه است.

بر اساس این تفاهم نامه بیش از 800 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان در سال 93 به صورت رایگان تحت پوشش آموزش های مهارتی قرار خواهند گرفت که این تعداد پس از ابلاغ نهایی برنامه و بودجه مورد نیاز و بنابر توافق دو دستگاه قابل افزایش خواهد بود.