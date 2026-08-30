حجتالاسلام رضا مهدیانراد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هماهنگی با کمیته امداد مقرر شده است فهرست ۲۰۰ نفر از افراد نیازمند در اختیار اداره اوقاف قرار گیرد تا طرح حمایت از این افراد از ماه جاری با جدیت دنبال شود.
وی افزود: هدف اصلی مجموعه اوقاف، گرهگشایی از مشکلات مردم، رفع موانع و ایجاد آرامش و نشاط در زندگی خانوادههاست و این رویکرد باید فارغ از تغییر مدیران، به عنوان یک مأموریت مستمر دنبال شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رباطکریم با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیتهای قرآنی در شهرستان ادامه داد: رباطکریم نیازمند یک حرکت همهجانبه و پویا در حوزه قرآن است و با فعالسازی ظرفیت فعالان قرآنی و امامزادگان، تلاش میکنیم از سال آینده مسابقات و رویدادهای قرآنی در شهرستان برگزار شود.
مهدیانراد برگزاری محافل انس با قرآن، توسعه آموزشهای قرآنی و استفاده از ظرفیت فعالان این حوزه را از دیگر برنامههای اداره اوقاف عنوان کرد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات عمرانی در بقاع متبرکه اظهار کرد: رویکرد اصلی در این حوزه، تسهیل حضور زائران و مجاوران، افزایش دسترسی به امکانات و ایجاد فضاهایی در شأن مردم است.
رئیس اداره اوقاف رباطکریم با تأکید بر ضرورت ایجاد درآمد پایدار در امامزادگان گفت: فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و قرآنی بدون تأمین منابع مالی پایدار امکان توسعه ندارد؛ بنابراین باید با برنامهریزی، ایجاد رقبات و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، زمینه افزایش درآمد پایدار فراهم شود.
مهدیانراد با اشاره به تغییر رویکرد در مدیریت موقوفات تصریح کرد: امروز نگاه به موقوفات دیگر نگاه سنتی گذشته نیست و سیاست اصلی، حرکت به سمت سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری موقوفات است؛ چراکه با سرمایهگذاری صحیح میتوان درآمد موقوفه را چندین برابر افزایش داد و در نتیجه اجرای نیت واقف و ارائه خدمات اجتماعی را توسعه بخشید.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در موقوفات علاوه بر افزایش درآمد، میتواند به ایجاد اشتغال، حمایت از اقشار نیازمند و توسعه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و قرآنی کمک کند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رباطکریم همچنین با اشاره به ظرفیت وقف در حوزههای علمی و فناوری افزود: وقف میتواند برای حمایت از دانشمندان، دانشگاهها و فعالیتهای دانشبنیان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مهدیانراد در پایان تأکید کرد: مجموعه اوقاف باید با برنامه، هدف و راهبرد مشخص حرکت کند و معیار موفقیت آن ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و قرآنی و افزایش خدمترسانی به مردم و مجاوران بقاع متبرکه باشد.
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