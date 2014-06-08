بحران کم آبی در چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد/ خشک شدن 450 قنات

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهار محال و بختیاری دارای منابع غنی آبهای سطحی(در حدود10 درصد آب کشور) است، بیش از 95 درصد آب شهری و رو ستایی در استان چهارمحال و بختیاری از منابع آب زیر زمینی تامین می شود.

استان چهارمحال و بختیاری به واسطه بارشهای قابل توجه از استانهای آبخیز کشور به شمار می رود که هم اکنون آب شرب و صنعت بسیاری از استانهای کشور از جمله اصفهان، خوزستان و یزد را تامین می کند.

در حالی که بسیاری از آب این استان به صورت جاری از طریق رودخانه ها از استان خارج می شود و در استانهای همسایه صرف آب شرب و کشاورزی می شود، بسیاری از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری آب شرب برای خوردن ندارند.

بسیاری از مزارع کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری به واسطه نبود آب از زیر کشت خارج شده اند و به بوته زارهای گیاهان وحشی تبدیل شده است.

از طرفی به دلیل برداشت بی رویه از این منابع، متاسفانه بیلان آب بسیاری از آبخوانهای زیرزمینی منفی شده و مهمترین دشتهای استان شامل دشتهای شهرکرد، بروجن، فرادنبه، سفید دشت و خانمیرزا ممنوعه بحرانی هستند.

در زمستان سال گذشته اگرچه بارشهای قابل توجه در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد اما این بارش ها باز هم برای جبران خشکسالی سالهای اخیر و کاهش آب های زیر زمینی کافی نبوده است.

بارش در مناطق مختلف استان متفاوت بوده است و بیشتر بارش برف در کوهرنگ اتفاق افتاده است که آب حاصل از آب شدن برفها نیز به صورت جاری از سمت زاینده رود و کارون به خارج از استان هدایت می شوند واین در حالی است که باید استفاده از آبهای جاری برای مصارف کشاورزی و صنعت در این استان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در این رابطه مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری به خبرنگار مهر گفت: در حالی که سال گذشته با بارشهای قابل توجه ای در استان روبرو بودیم اما با 16 درصد کاهش آب نسبت به میانگین بلند مدت مواجه هستیم.

حسین صمدی بروجنی بیان داشت: هم اکنون 40 درصد از ذخایر آب های زیرمینی استان چهارمحال و بختیاری دارای نقصان است.

وی ادامه داد: خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری تاکنون خسارتهای بالای به استان وارد کرده است و باید در راستای صرفه جویی بیشتر تلاش کنیم.

چهار دشت از 10 دشت استان چهارمحال و بختیاری هم اکنون بحرانی شده اند

مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: چهار دشت از 10 دشت استان چهارمحال و بختیاری هم اکنون بحرانی شده اند.

وی عنوان کرد: از 850 قنات استان چهارمحال و بختیاری در حدود 450 قنات خشکیده است و از بیش از نیمی از یک هزار و 400 چشمه این استان خشک شده است.

ضرورت استفاده از روشهای نوین آبیاری در کشاورزی

وی با اشاره به اینکه قناتهایی که نخشکیده اند دارای کم آبی هستند و آب بسیاری از انها به گونه ای است که دیگر نمی توان برای باغبانی و کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرند.

مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خشکسالی از هشت سال پیش آغاز شده است ، بیان داشت: طبق پیش بینی سازمانهای مربوطه خشکسالی جهانی، خشکسالی تا 30 سال ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت صرفه جویی در مصرف آب شرب، بیان داشت: مردم باید صرف جویی را مد نظر قرار دهند و در راستای مصرف کمتر آب گام بر دارند.

صمدی عنوان کرد: توسعه روش های نوین آبیاری نقش قابل توجه ای در راستای کاهش مصرف آب در مزارع کشاورزی و باغات دارد و باید این مهم بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

................................

گزارش از فائزه موسوی