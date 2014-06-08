به گزارش خبرگزاری مهر، در پيام علي مرادخاني به مناسبت درگذشت عبدالمجيد حسيني آمده است: «درگذشت نابهنگام اين پژوهشگر و هنرمند ضايعهاي دردناك است. حضور موثر او در معرفي هنرهاي اسلامي چه در قالب برگزاري جشنوارههاي هنري و چه در قالب كتاب و پژوهش هميشه ماندگار خواهد بود. بيشك نقش او در آموزش هنر فراموش نشدني است و بايد اميدوار بود كه دانشجويانش راه او را ادامه دهند. درگذشت آقاي حسيني را به جامعه دانشگاهي و خانواده محترمشان تسليت ميگويم و براي بازماندگانشان آرزوي صبر و بردباري دارم.»
عبدالمجید حسینیراد، متولد 1338، مدرك دکترای هنرهای تجسمی را از دانشگاه رن فرانسه گرفت. او عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا، مدیر مرکز هنرهاي تجسمی وزارت ارشاد، ريیس موزه هنرهای معاصر تهران، سردبیر نشریه تخصصی هنرهای تجسمی، عضو مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و عضو گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر بود.
«خط و سایهها»، «منظر نقاشی معاصر»، «از باروک تا سوررئالیسم»، «مبانی هنرهای تجسمی» و «یادنامه کمالالدین بهزاد» از تالیفات حسینیراد است.
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