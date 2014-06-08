طرح گردشگری عینک رشت در سطح 160 هکتار آبی – خاکی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رسولیان عصر یکشنبه در بازدید از طرح گردشگری عینک رشت افزود: سطح آبی این طرح فقط 24 هکتار است و از این ظرفیت می توان برای توسعه طرح های گردشگری، ورزش های آبی و غیره بهره برداری کرد.

وی همچنین اظهارداشت: طرح گردشگری عینک رشت ضمن ایجاد بستر مناسب برای پرکردن اوقات فراغت شهروندان می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال منطقه داشته باشد.

سرپرست حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري رشت گفت: در این طرح کاربری های زیادی از قبیل هتل، کمپینگ، فضاهای گردشگری و غیره پیش بینی شده است.

وی افزود: در سال 1378 پارک دانشجو به مساحت پنج هکتار ( سه هکتار آبی و دو هکتار خشکی ) در طرح گردشگری عینک رشت احداث شد.

رسولیان اظهارداشت: تالاب ها امروزه به عنوان شاهكار خلقت جزء زيباترين اكوسيستم هاي طبيعي به شمار مي روند.

وی تصریح کرد: تالاب عينك در غرب شهر رشت واقع شده است، اين تالاب يكي از مناطق بالقوه گردشگري در این شهر است.

سرپرست حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري رشت افزود: اين تالاب با داشتن چشم اندازهاي زيبا قابليت زيادي براي تبديل به پارك شهري را دارد و با برنامه ريزي صحيح مي تواند به عنوان يكي از تفرجگاه هاي شهر، نيازهاي تفريحي ساكنان شهر و گردشگران را مهيا سازد.

وی یادآورشد: تالاب عینک نقش مهمی در ماندگاری گردشگر، تامین اوقات فراغت شهروندان و محرومیت زدایی منطقه دارد.