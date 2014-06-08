مذاکرات گازی روسیه، اوکراین و اروپا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، یک مقام وزرارت انرژی روسیه از برگزاری نشست گازی روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در بروکسل خبر داد.

به گفته این منبع روسی دستور کار نشست شامل گفتگو درباره قیمت گاز صادراتی به اوکراین خواهد بود.

بنا بر این گزارش همچنین قرار است اوکراین تا 10 ژوئن همه مسائل مربوط به بدهی های پرداخت نشده به روسیه را حل و فصل کند.

میزان بدهی گازی اوکراین به روسیه در آخر ماه آوریل به 3 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید.

شایان ذکر است اوکراین محل ترانزیت گاز صادراتی از روسیه به اروپا می باشد به همین دلیل هرگونه خللی در صادرات گاز روسیه به اوکراین موجب اختلال در صادرات گاز روسیه به اروپاخواهد شد.