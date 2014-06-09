تیم گلبال بانوان ایران سوم شد و سهمیه اینچئون را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،گلبالیست‌های بانوان ایران صبح امروز دوشنبه 1در مسابقه رده بندی با حساب 11 بر یک تایلند را شکست دادند تا ضمن ایستادن بر سکوی سوم آسیا، جواز حضور در بازی‎های آسیایی 2014 اینچئون را به دست آورند.



تیم ملی گلبال بانوان ایران در این رقابتها با پنج برد و تنها یک باخت به چین عنوان سومی را از آن خود کرد.