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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۳

تیم گلبال بانوان ایران سوم شد و سهمیه اینچئون را کسب کرد

تیم گلبال بانوان ایران سوم شد و سهمیه اینچئون را کسب کرد

تیم ملی گلبال بانوان ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات انتخابی بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون با برتری مقتدرانه مقابل تایلند سهمیه اینچئون را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،گلبالیست‌های بانوان ایران صبح امروز دوشنبه 1در مسابقه رده بندی با حساب 11 بر یک تایلند را شکست دادند تا ضمن ایستادن بر سکوی سوم آسیا، جواز حضور در بازی‎های آسیایی 2014 اینچئون را به دست آورند.

 تیم ملی گلبال بانوان ایران در این رقابتها با پنج برد و تنها یک باخت به چین عنوان سومی را از آن خود کرد.

کد مطلب 2307525

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