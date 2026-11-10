مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان قزوین اظهار کرد: این سامانه امروز در همه مناطق استان بارندگی به همراه داشت و در برخی ایستگاه‌ها میزان بارش قابل‌توجه بود.

وی افزود: ایستگاه آوج با ثبت ۷۴ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش اعلام‌شده را به خود اختصاص داد. همچنین در ایستگاه بارجین در شمال شهر قزوین ۶۶ میلی‌متر و در ایستگاه قزوین و شهر الوند نیز هر کدام ۴۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شد.

احتمال بارش پراکنده برف در گردنه‌های شمالی استان

کارشناس هواشناسی قزوین با بیان اینکه سامانه بارشی صبح سه‌شنبه از استان خارج می‌شود، گفت: این سامانه تا زمان خروج، به‌ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان فعال خواهد بود.

بهروزی ادامه داد: هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی، هوای سرد نیز وارد استان شده است؛ به‌طوری‌که از امشب تا صبح سه‌شنبه و حتی صبح چهارشنبه، کاهش دما و سرمای قابل‌توجهی در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تداخل فعالیت سامانه بارشی با هوای سرد افزود: این شرایط می‌تواند به‌ویژه در گردنه‌های شمالی استان موجب بارش پراکنده برف شود؛ به‌گونه‌ای که گزارش بارش دانه‌های برف از ایستگاه سیردان نیز دریافت شده است.

هشدار درباره مه‌گرفتگی و لغزندگی جاده‌ها

این کارشناس هواشناسی با هشدار درباره کاهش دید افقی در برخی مناطق استان گفت: هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی، پدیده مه‌گرفتگی در نیمه شمالی استان رخ می‌دهد و با وجود اینکه ممکن است در برخی محورهای مواصلاتی بارندگی وجود نداشته باشد، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها همچنان محتمل است.

بهروزی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتر در محورهای مواصلاتی تردد کنند.

وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی جوی نسبتاً پایدار برای روز سه‌شنبه، بر ضرورت مدیریت مصرف حامل‌های انرژی با توجه به تداوم هوای سرد در استان تأکید کرد.