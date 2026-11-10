خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ بارندگی‌های اخیر در شهرستان کوهرنگ، بار دیگر مشکل گل‌آلود شدن آب آشامیدنی در بخش دوآب صمصامی را به یکی از دغدغه‌های اهالی این منطقه تبدیل کرده است؛ مشکلی که به گفته ساکنان، با نخستین بارش‌ها تکرار می‌شود و در برخی سال‌ها تا اواخر بهار ادامه پیدا می‌کند.

افزایش کدورت آب چشمه دزدارون، به‌عنوان یکی از منابع تأمین آب منطقه، موجب شده است آبرسانی به مردم با استفاده از تانکر انجام شود؛ راهکاری موقت که اگرچه برای تأمین آب در شرایط فعلی به کار گرفته شده، اما از نگاه اهالی نمی‌تواند جایگزین حل ریشه‌ای این مشکل باشد.

تکرار این وضعیت در فصل بارندگی، ضرورت بررسی راهکارهای فنی برای جلوگیری از ورود گل‌ولای به منابع تأمین آب و پیش‌بینی منابع جایگزین را برجسته کرده است. در این گزارش، موضوع را از فرماندار شهرستان کوهرنگ، یکی از اهالی صمصامی و شرکت آب و فاضلاب چهارمحال‌وبختیاری پیگیری کرده‌ایم.

بارندگی‌های شدید موجب افزایش کدورت آب چشمه دزدارون شد

یاسر مهدیان، مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال‌وبختیاری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گل‌آلود شدن آب آشامیدنی در بخش دوآب صمصامی اظهار کرد: بارندگی‌های شدید طی یکی دو روز گذشته موجب افزایش کدورت آب چشمه دزدارون شده و تأمین آب آشامیدنی این منطقه را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه منطقه صمصامی به چشمه دزدارون وابستگی دارد و منابع جایگزین محدودی برای تأمین آب در اختیار است، افزود: در سال‌های گذشته یک حلقه چاه پدافندی به عمق ۶۰ متر برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده بود تا در صورت بروز مشکل در منبع اصلی، از آن استفاده شود، اما در پی بارندگی‌های اخیر، آب این چاه نیز با افزایش کدورت مواجه شد.

مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب مردم تصریح کرد: پس از بروز این مشکل، موضوع در دستور کار مدیریت بحران شرکت قرار گرفت و تانکرهای آبرسان در منطقه مستقر شدند تا آب مورد نیاز شهروندان را تأمین کنند؛ این روند تا زمان کاهش کدورت و عادی شدن وضعیت ادامه خواهد داشت، همچنین کدورت آب به‌تدریج در حال کاهش است و وضعیت منابع آبی منطقه در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ضرورت بررسی راهکارهای فنی برای مدیریت این وضعیت و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی‌ها خاطرنشان کرد: شهروندانی که در دریافت آب از طریق تانکر با مشکل مواجه هستند، می‌توانند با سامانه ۱۰۲ شرکت آب و فاضلاب تماس بگیرند و درخواست خود را برای پیگیری و رسیدگی اعلام کنند.

تعداد تانکرهای آبرسان پاسخگو نیست؛ گل‌آلود شدن آب آشامیدنی صمصامی با هر بارندگی تکرار می‌شود

گشتاسب هاشمی، از اهالی شهر صمصامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل گل‌آلود شدن آب آشامیدنی این منطقه اظهار کرد: چشمه دزدارون یکی از منابع تأمین آب شهر صمصامی و تعدادی از روستاهای اطراف است و با آغاز بارندگی‌ها، ورود روان‌آب‌های سطحی و گل‌ولای به محدوده این چشمه موجب افزایش کدورت آب می‌شود.

وی با بیان اینکه این مشکل در سال‌های گذشته نیز بارها تکرار شده است، افزود: با نخستین بارندگی‌ها آب چشمه گل‌آلود می‌شود و این وضعیت گاهی تا ماه‌های پایانی بهار ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین مشکل موجود محدود به بارندگی‌های چند روز اخیر نیست و باید برای جلوگیری از تکرار آن در سال‌های آینده چاره‌اندیشی شود.

این شهروند صمصامی با اشاره به نحوه آبرسانی با تانکر در زمان بروز این مشکل تصریح کرد: تعداد تانکرهای مستقر در منطقه پاسخگوی نیاز مردم نیست و لازم است مسئولان مربوطه برای افزایش تعداد تانکرها و تقویت روند آبرسانی اقدام کنند تا اهالی برای تأمین آب مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند.

وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که موضوع چشمه دزدارون به‌صورت کارشناسی بررسی شود و در صورت تأیید امکان فنی، با محصورسازی و حفاظت از محدوده چشمه، از ورود روان‌آب‌ها و گل‌ولای به منبع تأمین آب جلوگیری شود؛ چراکه آبرسانی با تانکر راهکاری موقت است و مردم انتظار دارند برای رفع ریشه‌ای این مشکل اقدام شود.

تأمین آب آشامیدنی صمصامی با تانکر تا کاهش کدورت ادامه دارد

محسن فرهادی، فرماندار شهرستان کوهرنگ، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به وضعیت آب آشامیدنی بخش دوآب صمصامی پس از بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: بارش‌های شدید و کم‌سابقه‌ای که طی روزهای گذشته در منطقه اتفاق افتاد، با وجود اینکه بدون بروز حادثه جانی پشت سر گذاشته شد، مشکلاتی را در برخی منابع تأمین آب به وجود آورد و موجب افزایش کدورت آب شد.

وی افزود: در پی بروز این مشکل، موضوع از سوی مدیریت بحران شهرستان پیگیری و بازدیدهایی از مناطق درگیر انجام شد؛ همچنین برای تأمین آب مورد نیاز مردم، تانکرهای آبرسان اختصاص داده شده است و توزیع آب با این تانکرها تا زمان کاهش کدورت و بهبود وضعیت منابع آبی ادامه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان کوهرنگ با اشاره به تأثیر شرایط طبیعی و جغرافیایی منطقه بر وضعیت منابع آب تصریح کرد: شرایط زمین‌شناسی، جنس خاک، شیب منطقه و وضعیت منابع آب زیرزمینی از عواملی است که در زمان بارندگی‌های شدید و متمرکز می‌تواند بر کیفیت ظاهری آب تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه زمانی که حجم زیادی از بارش در مدت کوتاهی اتفاق می‌افتد، امکان نفوذ گل‌ولای و تغییر وضعیت منابع آب افزایش پیدا می‌کند.

فرهادی درباره پیشنهاد اهالی برای محصورسازی چشمه دزدارون خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که صرفاً محصور کردن محدوده ظاهری چشمه لزوماً مشکل را برطرف نمی‌کند؛ چراکه در برخی موارد ممکن است آب در مسیرهای زیرزمینی و پیش از رسیدن به محل خروج از زمین تحت تأثیر شرایط بارندگی قرار گرفته باشد، بنابراین لازم است پیش از انتخاب راهکار، منشأ اصلی افزایش کدورت و وضعیت منبع آب به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری راهکارهای اساسی برای جلوگیری از تکرار این مشکل گفت: بررسی راهکارهای بلندمدت و اقدامات اجرایی در حوزه تأمین آب باید از سوی دستگاه متولی، به‌ویژه شرکت آب و فاضلاب، دنبال شود تا با توجه به شرایط طبیعی منطقه، راهکاری متناسب برای کاهش مشکلات مردم پیش‌بینی شود.

به گزارش مهر، آنچه از اظهارات مسئولان و اهالی منطقه برمی‌آید، گل‌آلود شدن آب آشامیدنی در بخش دوآب صمصامی مسئله‌ای مقطعی و محدود به بارندگی‌های اخیر نیست، بلکه مشکلی تکرارشونده است که هر سال با آغاز بارش‌ها، تأمین آب مردم را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

اگرچه استقرار تانکرهای آبرسان راهکاری برای عبور از شرایط فعلی است، اما گلایه اهالی از کمبود تانکرها و ناکافی بودن آبرسانی، ضرورت تقویت این اقدام فوری را نشان می‌دهد.

در کنار آن، بررسی کارشناسی منشأ ورود گل‌ولای به چشمه دزدارون و ارائه راهکاری پایدار از سوی دستگاه‌های مسئول، ضرورتی است که می‌تواند مانع تکرار این مشکل در سال‌های آینده شود؛ مطالبه‌ای که پاسخ به آن نیازمند پیگیری فراتر از اقدامات موقت و فصلی است.