به گزارش خبرگزاری مهر، در این قطعه که شعری از نیما یوشیج است و «داستانی نه تازه» نام دارد، بیژن و صبا کامکار به عنوان خواننده و خانواده کامکارها به عنوان نوازنده در آن حضور دارند.

هوشنگ کامکار در یادداشتی به مناسب انتشار این قطعه موسیقایی آورده است:

در اسفندماه سال گذشته، در لحظه ديدارم در بيمارستان پارس، لطفی زير لب به من چنين گفت: هوشنگ مي‌دانی كه من چقدر برای موسيقي ايران فعال بودم و اكنون چند ماه است كه در تخت بيمارستان‌ها در سكوت دراز كشيده‌ام؟

من تحت تاثير اين ديدار تصميم گرفتم كه به ياد قطعه زيبای «داروگ» او، دوباره شعری از نيما يوشيج را انتخاب كنم و سعي كردم خاطره روزهاي جوانيم را با زنده‌یاد لطفی در استفاده كردن موتيوهايي از آثار بياد ماندنيش در بافت اركستر به عنوان ( تم يادآور) نشان دهم.

اميدوارم كه اين قطعه پاسداشتی باشد از طرف خانواده كامكارها