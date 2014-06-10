ایرانیها سال گذشته 2.1 میلیون واحد خون اهدا کردند/ سهم جهانی ایران از اهدای خون

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله روز سه شنبه در آستانه روز جهانی اهداکنندگان، با حضور در خبرگزاری مهر، به تشریح آخرین وضعیت اهدای خون و فرآورده های خونی در کشور پرداخت.

در این بازدید مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ضمن بازدید از بخشهای مختلف خبرگزاری مهر، با خبرنگاران نیز دیدار و گفتگو کرد.

وی در پایان این بازدید، به سئوالات خبرنگار مهر پیرامون وضعیت اهدای خون، فرآورده های خونی، کمبودها و چالشهای پیش روی حوزه انتقال خون و... پاسخ داد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به روز جهانی اهداکنندگان(24 خرداد) که 10 سال است توسط سازمان جهانی بهداشت در سراسر کشور برگزار می شود، گفت: مراسم روز جهانی اهداکنندگان هر سال در یک کشور پاس داشته می شود، که امسال این مراسم در سری لانکا برگزار خواهد شد.

پورفتح اله به شعار امسال روز جهانی اهداکنندگان اشاره کرد و افزود: شعار امسال، "اهدای خون برای مادران، آنان که زندگی می بخشند"، نامگذاری شده است.

وی با عنوان این مطلب که هر سال 150 هزار مادر در دنیا به واسطه عدم دسترسی به خون و فرآورده های خونی، جان خود را از دست می دهند، گفت: روزانه 800 مادر در کشورهای در حال رشد پایین، به خاطر عدم دسترسی به خون و فرآورده های خونی، جان خودشان را از دست می دهند.

به گزارش مهر، در حاشیه این بازدید، نشان 40 سالگی سازمان انتقال خون از سوی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران به دکتر امیرحسن دهقانی معاون خبرگزاری مهر اهدا شد.

یادآور می شود در این بازدید، دکتر سیما ذوالفقاری معاون فنی و فناوری و دکتر صدیقه امینی معاون تضمین کیفیت و کنترل کیفی سازمان انتقال خون به همراه دکتر بابک یکتاپرست مدیر کل برنامه ریزی جذب و آموزش اهداکنندگان و حسین دزفولی معاون روابط عمومی سازمان انتقال خون نیز حضور داشتند.

مشروح گفتگو با مدیرعامل سازمان انتقال خون، بزودی منتشر می شود.