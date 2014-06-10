به گزارش خبرگزاری مهر، آرتورو ویدال که از ناحیه زانو آسیب دیده است، با تلاش پزشکان تیم ملی شیلی به دیدار نخست این تیم برابر استرالیا می‌رسد. این بازیکن در روزهای گذشته زانوی خود را بسته بوده و به طور انفرادی تمرین کرده است.

سایت "سیدنی تریبون مورنینگ" گزارش داد خورخه سامپائولی سرمربی آرژانتینی تیم ملی شیلی اطمینان داد که بازیکن تیم یوونتوس به بازی برابر استرالیا خواهد رسید. ویدال در بازی دوستانه برابر ایرلند شمالی در 15 دقیقه پایانی به میدان رفت ولی پس از تمرینات خود را به طور انفرادی ادامه داده است.

یکی از پزشکان تیم ملی شیلی نیز تاکید کرد که همه تلاش‌ها برای رساندن ویدال به بازی نخست برابر استرالیا به کار گرفته شده و او به احتمال فراوان در دیدار روز شنبه حضور خواهد داشت.