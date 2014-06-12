به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از آزمون ورود حرفه مهندسان در اراک با اشاره به اینکه نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردانی استان یکی از بهترین نظام مهندسی های کشور است افزود: در این سازمان کسانی که دارای صلاحیت لازم باشند وارد می شوند.

وی داشتن سابقه فعالیت در کار حرفه ای علاوه برمدرک مهندسی از دانشگاه را از شرایط شرکت در این ازمون دانست .

زندیه وکیلی با تاکید برارتقای جایگاه نظام مهندسی اظهار داشت: ارتقای جایگاه نظام مهندسی این استان، افزایش کیفیت ساخت و سازها را به دنبال دارد.

وی اظهارداشت: فعالیت های حرفه ای در زمینه مهندسی به عنوان مجموعه ای از بازوان فنی استان ها و کشور است که بزرگترین NGO بخش عمومی و خصوصی کشور را تشکیل می دهند که سهم عظیمی در سازندگی کشور دارند.

وی با بیان اینکه نظارت، از مهم ترین ارکان ساخت و ساز طرح های عمرانی محسوب می شود و نادیده گرفتن این مهم افت شدید کیفیت، ضایع شدن سرمایه های مالی و انسانی کشور و در مواردی به خطر افتادن جان بهره برداران طرح های عمرانی را به دنبال دارد.

شرکت 1916 نفر در این آزمون

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان استان مرکزی نیز گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی سازمان نظام مهندسی ساختمان همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی در حال برگزاری است.

قادری افزود: در این آزمون دو روزه هزار و 916 نفر خانم و اقا در هفت رشته معماری، عمران، شهرسازی، نقشه برداری، گرافیک، تاسیسات مکانیکی وتاسیسات برق شرکت می کنند.

وی اظهارداشت: مهندسان برگزیده در این آزمون در صورت احراز حد نصاب قانونی وداشتن سایر شرایط در قانون نظام مهندسی و کنترل و رعایت ملی ساختمان و دارا بودن سه سال سابقه کار حرفه ای برای مهندسان و 6 سال سابقه برای کاردان ها با دریافت پروانه اشتغال می توانند وارد حرفه کار خود شوند.

گفتنی است این آزمون در دو نوبت صبح و عصر در روزهای پنج شنبه و جمعه در دانشگاه اراک در حال برگزاری است.

