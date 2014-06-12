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۲۲ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۳۴

سسک فابرگاس رسما به تیم چلسی پیوست

سسک فابرگاس رسما به تیم چلسی پیوست

هافبک ملی‌پوش تیم ملی فوتبال اسپانیا با عقد قرارداد رسمی با تیم چلسی به عضویت این تیم در آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سسک فابرگاس امروز پنجشنبه با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال چلسی انگلیس پیوست. سایت باشگاه چلسی به طور رسمی ضمن اعلام این خبر عنوان کرد که فابرگاس در فصل آینده با پیراهن شماره 4 در استمفورد بریج به میدان خواهد رفت.

فابرگاس که با قراردادی 30 میلیون پوندی به تیم چلسی پیوست، گفت: من سه سال خوب را در بارسا سپری کردم و از آنها تشکر می‌کنم. همیشه فکر می‌کردم که یک کار نیمه تمام را در لیگ برتر باید به اتمام برسانم و با بررسی همه پیشنهادها به تیم چلسی پیوستم. من کاملا به این تیم متعهد هستم و مطئمنم که بهترین انتخاب را داشته‌ام.

کد مطلب 2310334

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