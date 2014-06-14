۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۵۰

طاهری راد:

تلاش ما کسب سهمیه جام جهانی در رقابت های هاکی سالنی است

گرگان – خبرگزاری مهر: بازیکن گلستانی تیم ملی هاکی سالنی گفت: تلاش ما کسب سهمیه جام جهانی در رقابت های هاکی سالنی است.

نوید طاهری راد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برای حضور هرچه بهتر در مسابقات جام ملت های آسیا هاکی تلاش خواهیم کرد تا سهمیه جام جهانی را برای ایران بگیریم.

وی که همراه تیم ملی هاکی چمنی جواز حضوردر رقابت های اینچئون را هم گرفته است گفت: پنجمین دوره مسابقات جام ملت های آسیا با حضور تیم های اندونزی، چین تایپه، ایران، مالزی،ازبکستان و قزاقستان انجام می شود.

طاهری راد افزود: این بازی ها از 25 تا 31 خردادماه به میزبانی چین تایپه برگزار می شود و برای دفاع از چهار دوره عنوان قهرمانی  پیاپی در این بازی ها حضور داریم.

وی عنوان کرد: در صورت قهرمانی، تیم ملی ایران به عنوان تنها نماینده آسیا به رقابت های جام جهانی 2015 آلمان راه پیدا می کند.

وی افزود: در این مدت تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم و با توجه به سابقه داشتن قهرمانی اگر همه شرایط خوب باشد می توانیم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

طاهری راد که به عنوان تنها بازیکن گلستانی در تیم ملی هاکی حضور مثمر ثمری دارد گفت: تمام تلاش خودم را می کنم تا مثل گذشته بتوانم در تیم ملی نقش مثبتی داشته باشم.
 

