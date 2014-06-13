۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰:۱۸

لیگ جهانی والیبال 2014؛

هلند مقابل جمهوری چک پیروز شد/ برتری کوبا در زمین مکزیک

تیم ملی والیبال هلند در شروع هفته چهارم رقابتهای لیگ جهانی والیبال به یک برد ارزشمند در زمین جمهوری چک دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای لیگ جهانی والیبال جمعه شب آغاز شد که در نخستین بازی تیم ملی هلند در زمین جمهوری چک به برتری دست یافت. در دیگر بازی‌های برگزار شده تیم های ملی کوبا، ترکیه و اسلواکی برابر رقبای خود برنده شدند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:
* جمهوری چک 2 - هلند  3(25 - 19، 25 - 13، 18 - 25، 17 - 25 و 14 - 16)
* تونس یک - ترکیه 3 (25 - 16، 17 - 25، 18 - 25 و 19 - 25)
* اسلواکی 3 - پورتوریکو یک (25 - 21، 25 - 22، 24 - 26 و 25 - 19)
* مکزیک صفر - کوبا  3(23 - 25، 16 - 25 و 21 - 25)

برنامه ادامه بازی‌های هفته چهارم لیگ جهانی والیبال که بامداد شنبه برگزار می‌شود، به شرح زیر است:
گروه A:
* لهستان - ایتالیا

گروه B:
* آمریکا - صربستان

گروه C:
* کانادا - بلژیک

گروه D:
* فرانسه - آلمان

گروه G:
* چین - اسپانیا

