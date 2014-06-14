شاگردان ولاسکو در زمین ژاپن پیروز شدند/ شکست خانگی کره مقابل پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابتهای لیگ جهانی والیبال ظهر امروز به وقت تهران با برگزاری دیدار تیم‌های ملی ژاپن و آرژانتین ادامه یافت که طی آن شاگردان خولیو ولاسکو در شهر کوماکی موفق به برد 3 بر صفر برابر حریف خود شدند تا 3 امتیاز شیرین را کسب کنند.

در این بازی تیم آرژانتین با امتیازات 25 بر 21، 25 بر 20 و 25 بر 15 از سد میزبان خود گذشت. شاگردان ولاسکو با این برد 14 امتیازی شدند و در رده دوم جدول گروه D قرار گرفتند. فرانسه با 17 امتیاز صدرنشین این گروه است. تیم‌های آلمان و ژاپن هم با 10 و یک امتیاز در رده‌‌های سوم و چهارم قرار دارند.

در دیگر بازی امروز تیم پرتغال در شهر اولسان برابر کره‌جنوبی 3 بر یک برنده شد و در صدر جدول رده‌بندی گروه D ایستاد. پرتغالی‌ها ست‌های اول، دوم و چهارم این بازی را با امتیازات 25 بر 21، 25 بر 18 و 25 بر 20 برنده شدند و ست سوم را 25 بر 15 به میزبان خود واگذار کردند.

پرتغال با این برد 9 امتیازی شد و پس از برگزاری پنج مسابقه در صدر جدول این گروه قرار گرفت. تیم‌های چک و هلند هر کدام با 5 امتیاز در رده‌‎های دوم و سوم ایستاده‌اند و تیم کره‌جنوبی هم با 5 امتیاز مکان چهارم را به خود اختصاص داده است.