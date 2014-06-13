ایتالیا در غیاب زایتسف به لهستان باخت/ دو امتیاز مهم برای رقیب ایران

به گزاش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال لهستان و ایتالیا در بامداد امروز شنبه در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ جهانی برابر یکدیگر به میدان رفتند که لهستان در پایان یک بازی مهیج 3 بر 2 از سد مهمان خود گذشت تا به 2 امتیاز ارزشمند این بازی دست یابد.

لهستانی‌ها ست‌های اول، سوم و پنجم این بازی را به ترتیب با امتیازات 25 بر 23، 26 بر 24 و 15 بر 10 برنده شدند اما ست‌های دوم و چهارم را 26 بر 24 و 27 بر 25 واگذار کردند.

ایتالیا که در دور رفت هر 6 بازی خود را با برد 3 امتیازی به پایان برده بود و نگرانی بابت حفظ صدرنشینی نداشت ایوان زایتسف و جیری کوار دو ستاره خود را به همراه نداشت و به آنها استراحت داد.

بهترین بازیکن این بازی ماریوژ ولازلی از تیم لهستان بود که 28 امتیاز برای میزبان کسب کرد. در تیم ایتالیا هم لوکا وتوری 23 امتیاز به دست آورد و امتیازآورترین بازیکن لاجوردی‌پوشان بود. لهستانی‌ها با این برد رقابت خود را با ایران برای صعود ادامه خواهند داد.

در جدول رده‌بندی گروه A تیم ایتالیا با 18 صدرنشین است. ایران با 6 امتیاز و معدل 0.984 در رده دوم قرار گرفته است. برزیل با همین امتیاز و معدل 0.944 مکان سوم را به خود اختصاص داده است و لهستان هم با 5 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد و با توجه به اینکه دو بازی خانگی برابر برزیل و ایران را نیز پیش روی دارد از شانس خوبی برای صعود برخوردار است.