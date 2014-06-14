به گزارش خبرنگار مهر، دومین بازی تیمهای ملی والیبال ایران و برزیل در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ جهانی والیبال یکشنبه شب در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود. دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت فراوانی برخوردار است. تیم ایران با یک برد 3 امتیازی جایگاه خود را در رده دوم جدول ردهبندی گروه A مستحکم میکند و در طرف دیگر برزیل در صورت پیروزی در این مسابقه امیدهایش را برای صعود به مرحله نهایی زنده نگه میدارد.
اسلوبودان کواچ بعد از پیروزی 3 بر 2 تیم ملی برابر برزیل در دیدار جمعه شب تاکید بر آن داشت که تیم کشورمان در بازی یکشنبه شب کار دشوارتری برای پیروز شدن دارد. این همان نکتهای بود که سعید معروف و دیگر بازیکنان کشورمان نیز بر آن تاکید داشتند. آنها که به خوبی در جدال نخست خانگی برابر پرافتخارترین تیم دنیا به بازی برگشتند و شکست را با برد عوض کردند به خوبی از اهمیت کار واقف هستند و این امیدها را برای کسب بردی دیگر برابر تیم اول رنکینگ جهانی زیادتر میکند.
جدال جمعه شب دو تیم ایران و برزیل خیلی چیزها را به خصوص برای مردم علاقمند به این رشته نمایان کرد. اینکه برزیل همیشه برزیل است و البته در خارج از خانه بهتر بازی میکند و انتظارات برابر این تیم باید معقولانه باشد. با این حال برزیلی کنونی تیمی نیست که شاگردان کواچ نتوانند برای سومین بار از پس آن بر نیایند و به نوعی "هت تریک" نکنند.
بعد از پیروزی 3 بر 2 تیم ملی لهستان برابر ایتالیا در جدال نخست خانگی شرایط در جدول ردهبندی گروه A به گونهای شده که تیم ایران نیاز به برتری 3 امتیازی مقابل برزیل دارد تا جایگاه خود را در رده دوم جدول مستحکم کند. ایران در صورت کسب 3 امتیاز برابر برزیل 8 امتیازی میشود و در رده دوم باقی میماند ولی در صورت برتری دو امتیازی این فرصت در اختیار لهستان قرار میگیرد که در امتیاز 8 با ایران برابر شود و البته شکست احتمالی حتی باعث سقوط تیم کشورمان به انتهای جدول ردهبندی نیز خواهد شد.
آنچه که مسلم است تیم برزیل دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. رزنده و شاگردانش باور باخت برابر تیم کشورمان در تهران را نداشتند در جدال فردا شب هر آنچه در چنته دارند رو میکنند تا شانس صعود خود را زنده نگه دارند و این کار تیم ایران را دشوارتر میکند. تیم کشورمان اگر در دفاع روی تور و سرویس شرایط خوب خود را داشته باشد "هت تریک" در کسب برد مقابل تیم اول دنیا دور از دسترس نیست.
در دیگر دیدار گروه A تیم ملی لهستان میزبان ایتالیا است. ایتالیا در سفر به لهستان از زایتسف، کوار و تراویسا سه بازیکن ارزشمند خود استفاده نمیکند و این بهترین فرصت برای میزبان است تا دومین برد متوالی را برابر آمادهترین تیم حال حاضر لیگ جهانی کسب کند.
جدول ردهبندی گروه A:
1- ایتالیا(7 بازی) 19 امتیاز
2- ایران(5 بازی) 6 امتیاز(معدل امتیاز0.984)
3- برزیل(7 بازی) 6 امتیاز(معدل امتیاز 0.944)
4- لهستان(5 بازی) 5 امتیاز
نظر شما