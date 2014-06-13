سرمربی تیم ملی والیبال برزیل در نشست خبری شرکت نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، برناردو رزنده سرمربی تیم ملی والیبال برزیل که در طور بازی برابر ایران استرس زیادی داشت و از شکست 3 بر 2 تیمش برابر کشورمان به شدت عصبانی بود در پایان این مسابقه در نشست خبری حاضر نشد. وی در پایان نخستین رویارویی دو تیم در خاک برزیل که با برتری میزبان خاتمه یافته بود هم در کنفرانس خبری شرکت نکرد.

برونو رزنده فرزند این مربی که کاپیتانی تیم ملی برزیل را بر عهده دارد، هم در پایان این مسابقه در نشست خبری حاضر نشد.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود برابر برزیل در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ جهانی والیبال با حساب 3 بر 2 برنده شد. بازی دوم این دو تیم ساعت 21 روز یکشنبه در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.