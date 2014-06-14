  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۴

برای مخاطبان نوجوان؛

مجموعه شعر «زندگی، هزار اتفاق» آماده چاپ می‌‌شود

مجموعه شعر «زندگی، هزار اتفاق» آماده چاپ می‌‌شود

محمود پوروهاب از آماده‌سازی مجموعه شعری با عنوان «زندگی، هزار اتفاق» توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای مخاطب نوجوان خبر داد.

محمود پوروهاب شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در این باره به خبرنگار مهر گفت: «زندگی، هزار اتفاق» نام مجموعه‌ای از اشعار مختلف من است که در قالب‌های مختلف سروده شده‌ است و مخاطب آن نوجوانان هستند.

وی افزود: این کتاب 20 عنوان شعر نوجوان را شامل می‌شود که در قالب‌هایی چون غزل، چارپاره و نیمایی سروده شده‌اند اما اکثر آن‌ها نیمایی هستند. کتاب «زندگی، هزار اتفاق» قرار است در قالب مجموعه شعر نوجوان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ برسد. این کتاب برای چاپ در این مجموعه تصویب شده و در مرحله بعد باید تصویرگری شود.

این نویسنده درباره آثار دیگرش گفت: قرار بود مجموعه 10 جلدی «یک کار خوب‌» توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شود، که این اتفاق نیفتاد. من هم در این مجموعه، کتاب دارم با اینکه کتاب‌های «یک کار خوب» تصویرگری شده بودند و شناسنامه‌شان را هم دیده بودم، اما چاپ نشد و به نمایشگاه نیامدند.

پوروهاب گفت: مجموعه کتاب‌ دیگری نیز قرار بود با محوریت داستان‌های زندگی معصومین به چاپ برسد که کتاب مربوط به حضرت امام حسن عسگری (ع) آن اثر من بود. این مجموعه هم در عین آماده بودن، هنوز به چاپ نرسیده است.

کد مطلب 2310959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها