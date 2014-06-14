محمود پوروهاب شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در این باره به خبرنگار مهر گفت: «زندگی، هزار اتفاق» نام مجموعهای از اشعار مختلف من است که در قالبهای مختلف سروده شده است و مخاطب آن نوجوانان هستند.
وی افزود: این کتاب 20 عنوان شعر نوجوان را شامل میشود که در قالبهایی چون غزل، چارپاره و نیمایی سروده شدهاند اما اکثر آنها نیمایی هستند. کتاب «زندگی، هزار اتفاق» قرار است در قالب مجموعه شعر نوجوان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ برسد. این کتاب برای چاپ در این مجموعه تصویب شده و در مرحله بعد باید تصویرگری شود.
این نویسنده درباره آثار دیگرش گفت: قرار بود مجموعه 10 جلدی «یک کار خوب» توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شود، که این اتفاق نیفتاد. من هم در این مجموعه، کتاب دارم با اینکه کتابهای «یک کار خوب» تصویرگری شده بودند و شناسنامهشان را هم دیده بودم، اما چاپ نشد و به نمایشگاه نیامدند.
پوروهاب گفت: مجموعه کتاب دیگری نیز قرار بود با محوریت داستانهای زندگی معصومین به چاپ برسد که کتاب مربوط به حضرت امام حسن عسگری (ع) آن اثر من بود. این مجموعه هم در عین آماده بودن، هنوز به چاپ نرسیده است.
