به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که در تاریخ 22 خرداد ماه در شهر پاریس و در فستیوال «صدا آزاد است» برگزار شده، 30 خرداد ماه در شهر آمستردام و در فستیوال «هلند» روی صحنه می‌رود.

آلبوم موسیقی «سرزمین» سال گذشته بر اساس قطعات اجرا شده در این کنسرت و به تهیه کنندگی کمپانی فرانسوی آکورد کرایسز در سراسر اروپا منتشر شد و مورد توجه بسیاری از دوستداران موسیقی قرار گرفت.

مجله فرانسوی «تلراما» درباره این اثر که موفق شده امتیاز چهار را کسب کند، نوشت: آلبوم نیشتیمان که در زبان کردی به معنای سرزمین مادریست کیفیت بالایی دارد اما درخشان تر از آن گرد هم آمدن و همبستگی هنرمندانی از کشورهای مختلف کرد زبان است که تلاش می‌کنند میراثی مشترک را با روش‌هایی نوین و متفاوت عرضه کنند. سهراب پورناظری و گروهش با این آلبوم، سنت و موسیقی کرد را با ظرافت و توازن کامل به گوش همگان رسانده اند.

در رده بندی این مجله امتیاز چهار بیشترین امتیازیست که یک اثر موسیقی می‌تواند کسب کند.

پروژه «سرزمین» که کار مشترکی از سهراب پورناظری و حسین زهاوی است پیش از این در شهرهای مختلف فرانسه و بلژیک اجرا شده است و این بار بعد از اجرا در پاریس برای اولین بار به هلند می رود.

در این برنامه حسین زهاوی نوازنده سازهای کوبه ای، کارگردانی هنری پروژه را نیز به عهده دارد. سارا اقلیمی خواننده، آرتان تکین نوازنده سازهای بادی، رابین واسی نوازندگان سازهای کوبه ای، گوران کامیل نوازنده عود و لیلا رینالت نوازنده کنترباس دیگر هنرمندانی هستند که در این کنسرت هنرنمایی می‌کنند.

