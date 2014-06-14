میزان برداشت از آبهای استحصال شده کشور بالای 75 درصد است/ ضرورت تغییر نگاه در استفاده از منابع آبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین بازگیر صبح شنبه در همایش حفاظت از منابع آب و سفره زیرزمینی با بیان اینکه یکی از معضلات مهمی که امروز دنیا با آن مواجه است موضوع کمک آبی است اظهار داشت: هم اکنون ما در کشور نیز در حال پشت سر گذاشتن یک دوره کمک آبی و تنش آب هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور از آبهای جاری و همچنین استحصال شده بیش از حد مجاز آب برداشت می شود عنوان کرد: میزان برداشت آب در کشور از آبهای زیرزمینی دو برابر نرم جهانی است.

مدیر کل محیط زیست لرستان میزان برداشت و استفاده از آبهای استحصال شده در دنیا را بین 20 تا 40 درصد عنوان کرد و گفت: این در حالیست که این میزان در کشور ما بالای 75 درصد است.

بازگیر با تاکید بر اینکه اگر این روند به این گونه پیش برود ما در آینده نزدیک به بحران آب می رسیم ادامه داد: در این راستا برای جلوگیری از این بحران باید اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان داشت: باید اقداماتی از قبیل تصفیه فاضلابها و بازچرخانی آنها به صنعت، کشاورزی و ...، تغییر الگوهای کشت کشاورزی، استفاده از روشهای آبیاری نوین در کشاورزی، تغییر فرایند در فعالیتهای آبخیزداری و ... باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه ما باید با انجام این اقدامالت تلاش کنیم که به بحران آب در کشور نرسیم افزود: باید باورهای مردم نسبت به استفاده از منابع آب و همچنین زنگ خطر و حساسیتهای لازم را در این زمینه بین مردم، مسئولان و تصمیم گیران ایجاد کرد.

بازگیر با اشاره به برگزاری همایش حفاظت از منابع آب و سفره های زیرزمینی در خرم آباد عنوان کرد: این همایش با کمک تشکلهای مردمی و همچنین فعالان محیط زیست استان برگزار و در قالب آن حلقه و زنجیره انسانی با حضور اقشار مختلف مردم به دور سرچشمه دریاچه کیو تشکیل دادیم تا بکوشیم نگاه مردم و تصمیم گیران را در مورد نحوه استفاده از منابع آبی تغییر دهیم.