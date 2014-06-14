جزئیات همایش بین المللی سبط النبی (ع)/ تلاش برای شناخت بیشتر ابعاد سیره و زندگی امام حسن مجتبی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کنگره بین المللی سبط النبی امام حسن مجتبی(ع) که اول و دوم تیرماه برگزار می شود صبح امروز شنبه 24 خرداد ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و رئیس این کنگره در این مجمع برگزار شد.

اختری در ابتدای این نشست اظهار نگرانی و تأسف خود را از جریان تلخ و گزنده ای که امروز در کشور عراق در جریان است و کشته شدن افراد بی گناه و مظلوم عراق به دست یک عده تروریست، متعصب، جاهل و کوردل که وحشیانه به مردم و مقدسات آنها حمله می کنند ابراز داشت و گفت: متأسفانه شاهدیم که بعضی از کشورها و قدرت ها از این جنایتکاران پشتیبانی می کنند. ضمن انزجار از آنچه که جنایتکاران انجام می دهند و ضمن حمایت از مردم عراق، برای همه مردم عراق آرزوی موفقیت می کنم. بویژه با حکم جهاد آیت الله العظمی سیستانی امیدواریم مردم عراق از شیعه و سنی، پاسخ با صلابت و شجاعت و کافی را به جنایتکارها بدهند و همان پاسخی که مردم و دولت سوریه به این تکفیری ها در سوریه دادند.

وی افزود: این گروه وحشی از سوی امریکا و اسرائیل جنایتکار حمایت می شوند و آنها این گروه را مسلح کرده و به جان مردم عراق انداخته اند. اما این مجموعه هیچ جایگاهی در میان شیعیان و سنی های عراق ندارند و حتی مسلمانان از کشورهای اسلامی دیگر برای مقابله با این گروه اعلام آمادگی کرده اند.

دبیر مجمع جهانی اهل بیت ادامه داد: از یکسال پیش برای برگزاری همایش بین المللی سبط النبی امام حسن مجتبی(ع) شده بود. برای نشان دادن عشق و علاقه و ارادت به امام مجتبی(ع) این همایش برگزار می شود. متأسفانه نسبت به شناخت این بزرگوار تلاش زیادی نکرده ایم. با توجه به کمتر شناخته بودن ابعاد مختلف زندگانی و سیره این حضرت این همایش را برای هرچه بیشتر شناخته شدن ابعاد مختلف زندگانی و سیره این حضرت برگزار می کنیم. دوست داشتن ائمه و محبت و اردات و عشق و علاقه به آنها هم فریضه قرآنی و هم بر حسب روایاتی است که از پیامبر(ص) بر جای مانده است.

اختری یادآورشد: این روایات در دائرة المعارف های حدیث شیعه و سنی از جمله صحیح بخاری، صحیح ابی مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ترمذی، سنن ابی داود، مسند احمدبن حنبل و... آمده است. از جمله این حدیث که در سنن ابن ماجه آمده که پیامبر(ص) فرمودند: هر کسی که امام حسن و حسین (ع) را دوست داشته باشد مرا دوست دارد و هرکس که ایندو را دشمن بدارد دشمن من است.

وی افزود: در صحیح بخاری نیز نقل شده که پیامبر(ص) فرمود: خدایا من او(امام حسن) را دوست دارم تو هم او را دوست بدار و خدایا هر کسی که او را دوست دارد تو هم او را دوست بدار. برای نشان دادن محبتمان به خاندان عصمت و طهارت(ع) بویژه امام حسن مجتبی(ع) بر آن شدیم که مجمع جهانی اهل بیت(ع) با همکاری برخی از نهادها و سازمانهای دیگر تلاشی هر چه بیشتر در شناسایی ابعاد مختلف زندگانی و سیره ایشان برای جامعه به عمل آوریم.

وی افزود: فراخوان این همایش را از بیشتر از یکسال قبل اعلام کردیم. و مقالاتی درباره ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگانی آن حضرت و حرکت و سیره مختلف دینی و معنوی ایشان دریافت کرده ایم. حدود 100 مقاله از ایران و کشورهای مختلف به دست ما رسید که 67 مقاله امتیاز کسب کردند 45 مقاله فارسی، 19 مقاله عربی و 3 مقاله به زبانهای دیگر برای ارائه انتخاب شدند.

دبیر مجمع جهانی اهل بیت تصریح کرد: افتتاحیه این همایش صبح روز یکشنبه هفته آینده اول تیرماه در اجلاس سران کشورهای اسلامی و اختتامیه بعدازظهر فردای این روز در همین مکان برگزار می شود. بعدازظهر یکم 4 کمیسیون و یک کمیسیون شعر در مجتمع آدینه برگزار می شود. 4 کمیسیون مختلف و یک کمیسیون شعر در محل مجتمع آدینه برگزار خواهد شد. کمیسیون اول سیره فردی و خانوادگی امام مجتبی(ع) است. کمیسیون دوم بررسی شبهات و دیدگاه های مستشرقین درباره امام حسن مجتبی(ع) است. کمیسیون سوم بررسی سیره سیاسی و اجتماعی این امام است. و کمیسیون چهارم سبک زندگی و میراث علمی و فرهنگی ایشان است. یک کمیسیون شعر هم داریم که در ساعت 18 روز اول در مجتمع آدینه شروع می شود صبح روز دوم هم کمیسیونها در مجتمع آدینه پی گرفته می شوند.

اختری تصریح کرد: امیدواریم با ارائه این مقالات و اشعار بتوانیم شناخت بهتری از امام حسن مجتبی(ع) ارائه دهیم و با دید روشنگرانه و علمی – تحقیقی مطالب را برای علاقمندان ارائه کنیم. دشمنان اهل بیت(ع) بویژه بنی امیه و مخصوصا معاویه و یزید و دودمان یزید برای دور نگاه داشتن مردم از اهل بیت(ع) آنها را تبعید می کردند و هر کسی را که با ایشان ملاقات می کرد مورد اذیت و ازار و زندان و شکنجه قرار می دادند. بدین ترتیب مردم از اهل بیت(ع) که سرچشمه علم و معارف خداوندی بودند و این حدیث پیامبر(ص) که انا مدینة العلم و علی بابها بودند؛ دور نگاه داشته شدند. لذا یک جریان شیطانی در برابر حرکت هدایت گرایانه و روشنگرانه اهل بیت(ع) شکل گرفت که حرکت های فرهنگی مسموم در آن جامعه و آن روزگار جریان یافت تا مردم از حقایق دور نگاه داشته شوند. دست اندرکاران این همایش امیدوارند این حقایق را روشن کنند و شناخت دقیقی از امام مجتبی(ع) به دست آورند.

شمسایی مسئول جشنواره شعر این همایش هم گفت: تا کنون بیش از 100 شعر در قالب های مختلف شعری به دست ما رسیده که داوران اشعار برتر را انتخاب نموده و به 14 شعر برگزیده به شاعران آن در روز اختتامیه هدایایی تقدیم خواهد شد. علاوه بر ایران، شعرایی از لبنان، عراق، افغانستان، ترکیه ، هند، پاکستان و تاجیکستان در این همایش حضور دارند. در پایان همایش هم مجموعه اشعار دریافت شده تبدیل به یک کتاب دیوان شعر فاخر می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد.

حجت الاسلام سالار مسئول کمیته بین الملل این همایش گفت: از 33 کشور جهان حدود 50 مقاله دریافت کرده ایم. کشورهایی چون افغانستان، انگلستان، اوگاندا، الجزایر، بنگلادش، پاکستان، تانزانیا، تایلند، ترکیه، سوریه، سودان، عراق، فیلیپین، کامرون، کنیا، لبنان، مراکش، مصر، موریس، هند، سریلانکا، ژاپن، بلژیک، عربستان، کویت، آذربایجان، استرالیا و آرژانتین ابراز علاقه برای حضور در این همایش کرده اند. علاوه بر اهل سنت از مسیحیان هم مهمان داریم. سلیمان کتّانی از مسیحیان لبنان است که وی در گذشته است و برادرزاده ایشان به نمایندگی از وی در این همایش حضور پیدا می کند.