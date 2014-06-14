۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

اخبار امنیتی عراق/

وزارت کشور: اوضاع امنیتی بغداد بسیار باثبات است/تشکیل گروه "اهل الغیره" در بصره

اعلام وضعیت امنیتی بغداد و تشکیل گروه موسوم به اهل الغیره برای مقابله با تروریست های داعش از جمله خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، "سعد معن" سخنگوی وزارت کشور عراق امروز اعلام کرد که اوضاع امنیتی در بغداد بسیار باثبات است.

خبر دیگر اینکه عشایر بصره امروز از تشکیل گروهی از داوطلبان به نام گروه "اهل الغیرة" (اهل غیرت)  برای دفاع از استان بصره و عراق و مقدسات آن خبر دادند.

شورای شیوخ عشایر بصره با اعلام این خبر افزود: افراد داوطلب شامل شیوخ، افراد سرشناس و جوانان تمامی مناطق بصره است. ماموریت این گروه دفاع از جان و مال مردم بصره در صورت بروز ناامنی در این استان است.

این گروه تحت نظارت مسئولان محلی و فرماندهی عملیات بصره است و اعضای آن تحت آموزش قرار می گیرند.

خاطرنشان می شود طی 5 روز گذشته از زمان حملات گسترده داعش به برخی مناطق عراق، عشایر عراقی با تشکیل گروه های مقاومت آمادگی خود را برای مقابله با تروریست های داعش اعلام کرده اند.

 

