طرح نور باران در کرج اجرا شد/ نخستین قرآن های اهدایی در ماه رمضان توزیع می شود

جواد ملازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به وظایف سازمان تبلیغات اسلامی و برای توسعه کمی و کیفی آموزش‌های عمومی و تخصصی قرآن کریم و زمینه‌سازی برای برپایی و رونق‌بخشی به کلاس‌های آموزش قرآن، فراخوان چاپ و اهداء قرآن برای مساجد مناطق محروم، موسسات قرآنی - مردمی، خانه‌های قرآنی روستایی و شهری و جلسات آموزشی قرآن کریم با جمع‌آوری کمک‌های مردمی از دو ماه پیش اعلام کرده است.



ملازاده در ادامه تاکید کرد: از زمان اعلام فراخوان دریافت کمک‌های مردمی برای چاپ و اهداء قرآن، نخستین قرآن‌های اهدایی تا ماه مبارک رمضان چاپ و توزیع می‌شود.



وی تصریح کرد: برای مشارکت بیشتر مردم در طرح چاپ و اهداء ۵۰۰ هزار جلد قرآن به مناطق محروم، تلاش داریم تا تیزر تبلیغاتی طی هفته‌های آتی با همکاری صدا و سیما مرکز استان البرز پخش کنیم تا خیرینی با کسب اطلاع از چنین طرحی در این کار خیر که باقیات و صالحات برای آنان خواهد داشت، مشارکت کنند.



این مسئول یادآور شد: همزمان با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، چاپ و اهداء قرآن‌ها، ریز اطلاعات مربوط به چاپ قرآن‌ها و هزینه‌ کرد آنها نیز از طریق سایت تلاوت سازمان دارالقرآن در قالب گزارش اعلام می‌شود تا مردم بدانند مبالغی که برای چاپ قرآن اهداء می‌کنند، چگونه هزینه می‌شود و قرآن‌ها چگونه توزیع می‌شود.



گفتنی است؛ دریافت کمک‌های مردمی با بهره‌گیری از تبلیغات مردمی همچنان ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان برای مشارکت در این طرح می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به هر میزان که تمایل دارند، به شماره حساب ۸۸۸۸۸ نزد بانک ملی ایران، شعبه عظیم‌پور به نام "انجمن خیرین قرآنی کشور" واریز کنند.