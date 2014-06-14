ورود نماینده آیت الله سیستانی به سامراء/تدابیر امنیتی شدیددر کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله،یک منبع امنیتی عراقی در استان صلاح الدین اعلام کرد: احمد الصافی نماینده مرجعیت دینی به همراه داوطلبان گردانهای مردمی وارد شهر سامراء در جنوب صلاح الدین شد.

از سوی دیگر حمید الهایس رئیس شورای نجات الانبار اعلام کرد: نیروهای ارتش و عشایر پیروزی های بزرگی در مقابله با تروریسم ظرف روزهای گذشته به دست آورده اند و آماده در هم کوبیدن باقیمانده داعش و عدم اجازه به آنها برای جولان دادن در خارج از مناطق الرمادی و فلوجه هستند.

وی افزود: داعش قصد دارد که به مراکز ارتش در مناطق غربی حمله کند و بر مرز با سوریه مسلط شود اما ما اجازه نمی دهیم.ظرف روزهای آینده روند اوضاع تغییر خواهد کرد و ضربات مهلکی بر پیکره داعش در الرمادی و فلوجه وارد خواهیم کرد و سرنوشت کسانی که مسلح هستند یا بازداشت یا قتل است.

از سوی دیگر وسام الحردان رئیس شورای بیداری عراق اعلام کرد: اهل تسنن قبل از هر طرف دیگری از بحران زیان می بینند.هدف داعش نابودی اسلام و ایجاد فتنه میان عراقی هاست.

همزمان عقیل الریحی استاندار کربلا در دیدار قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اهل الحق اعلام کرد: تهدید ضد کربلا بی ارزش است زیرا مجال رسیدن به این قطعه مقدس را پیدا نخواهد کرد.

از سوی دیگر قیس الخزعلی گفت: اوضاع امنیتی کربلا خوب است و نیروهای امنیتی مطابق یک طرح محکم آماده رویارویی با هر اقدامی هستند.

این در حالی است که عثمان الغانمی فرمانده عملیات فرات مرکزی اعلام کرد: مراکز جذب دواطلب برای جنگ با داعش شاهد استقبال شمار زیادی از داوطلبان بوده است.

از سوی دیگر شبکه الفرات نیوز از رژه هزاران داوطلب در شهرک صدر در لبیک به دعوت مرجعیت خبر داد.

این در حالی است که سامی المسعودی رئیس اداره اوقاف شیعی عراق از کشته شدن 12 نفر از محافظانش به درگیری با داعش در جنوب شرق تکریت اشاره کرد.

از سوی دیگر پایگاه دیلی بیست در گزارشی اعلام کرد: باراک اوباما تاکنون به درخواست نوری المالکی نخست وزیر عراق برای حمله هوایی آمریکا به تروریستهایی که در مناطقی از این کشور مسلط شده اند پاسخی نداده است اما اگر اوباما نظرش عوض شود جنگنده های آمریکا ظرف کمتر از یک روز بر فراز عراق خواهند بود.

این پایگاه می نویسد: هواپیماهای جاسوسی آمریکایی مانند گلوبال هاک توان پرواز در ارتفاع بالا را به راحتی دارند.ناوهای هواپیمابر آمریکا در شمال دریای عرب مستقر هستند و دهها جنگنده بر روی آنها قرار دارند.

ژنرال دیوید دیبتولا از نظامیان بازنشسته آمریکایی می گوید: ظرف 24 ساعت امکان شروع حملات هوایی وجود دارد.