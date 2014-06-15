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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۴:۳۵

بیستمین دوره جام‌جهانی - برزیل؛

بالوتلی بهترین بازیکن دیدار انگلستان و ایتالیا شد

بالوتلی بهترین بازیکن دیدار انگلستان و ایتالیا شد

ماریو بالوتلی مهاجم تیم فوتبال ایتالیا به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم‌های فوتبال انگلستان و ایتالیا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی برزیل و در گروه چهارم، تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و ایتالیا از ساعت 18 (به وقت محلی) در ورزشگاه آمازون شهر مانائوس به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه 2 بر یک به سود ایتالیا به اتمام رسید. گل دوم ایتالیا را ماریو بالوتلی به ثمر رساند.

بر این اساس، در انتهای این مسابقه بالوتلی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. بالوتلی در دقیقه 73 تعویض شد و جایش را به بازیکن دیگری داد. این بازیکن در مدت زمان حضورش در زمین، علاوه بر یک گل، سه شوت زده و 21 پاس به هم تیمی‌هایش داده بود.

کد مطلب 2311584

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