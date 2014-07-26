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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۳۰

آدریانو گالیانی:

بالوتلی 99.9 درصد در میلان می ماند

بالوتلی 99.9 درصد در میلان می ماند

نایب رئیس باشگاه میلان تایید کرد ماریو بالوتلی به احتمال بسیار فراوان در این تیم خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غیبت بالوتلی در شکست 3 بر صفر پنجشنبه این تیم مقابل المپیاکوس در اردوی پیش فصل در تورنتو به شایعات جدایی این بازیکن از میلان قوت بخشید.

آرسن ونگر در رقابتهای جام جهانی با مینو رایولا مدیر برنامه های بالوتلی دیدار کرد و گفته می شود مقصد احتمالی این بازیکن آرسنال است.

با وجود این شایعات آدریان گالیانی احتمال جدایی بالوتلی را رد کرد و گفت: بالوتلی هرگز از ما نخواسته که او را بفروشیم. او در میلان خواهد ماند. 100 درصد در بازار نقل و انتقالات نداریم اما 99.9 درصد داریم. او با این احتمال در میلان می ماند.

کد مطلب 2338847

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