قطع واردات چند میلیاردی محصولات کشاورزی با زیست فناوری/ نقشه راه بیوتکنولوژی تدوین می شود

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف طراحی شده برای ستاد زیست فناوری گفت: این ستاد یکی از ستادهایی است که به موجب قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است و همزمان با تشکیل آن سندی را ابلاغ کردند که این سند مجددا سال گذشته نیز ابلاغ شد. نکته مهم اینجاست که اولین باری است که یک سند جایگاه اقتصادی یک دانش را روشن کرده است و گفته تا سال 1404 باید 3 درصد اقتصاد زیست فناوری دنیا متعلق به جمهوری اسلامی ایران باشد. ضمن اینکه تمام تحقیقات زیست فناوری باید در قالب این سند انجام گیرد.

وی افزود: اگر عدد 3 درصد را تحلیل کنیم یعنی 10 درصد تولید ناخالص ملی باید در عرصه زیست فناوری باشد و 20 درصد اشتغال کشور از این راه بدست بیاید. با توجه به این نگاه در مقابل می بینیم که در بودجه سهمی لحاظ نشده است و تلاش ما این است که با توجه به اقتصاد و اشتغالی که می توان از این ناحیه تکمیل کرد باید به صورت شفاف از سوی دولت در بودجه برای آن برنامه ریزی کرد.

قانعی خاطرنشان کرد: مانند تجربه ای که در دارو داشتیم که ابتدا از تولید وارداتی ها شروع کردیم چنین مدلی را اینجا نیز پیاده کردیم که ابتدا در حوزه های مختلف واردات را شناسایی کنیم و با توجه به توان داخلی آن را تولید کنیم. به عنوان نمونه به کارگروه کشاورزی ماموریت داده شد که 16 میلیارد دلار واردات کشاورزی تا چه میزان با دانش بیوتکنولوژی داخل قابل انجام است. در این زمینه به این رسیدیم که قطعا می توان کل واردات کود را با کود زیستی که شامل 2 تا 3 میلیارد دلار واردات است تامین کنیم.

وی افزود: ما اکنون داریم محصول تراریخت را وارد می کنیم اما زمانی که دانشمندان خودمان می خواستند آن را تولید کنند مانع شان شدیم هر کس این سیاست را طراحی کرده است قابل نقد است. واردات محصولات تراریخت شامل سویا، ذرت و یا برنج اکنون بیش از چند میلیارد دلار است. ضمن اینکه اینها را برای آزمایش در آزمایشگاه های پیشرفته داخلی وارد نکرده ایم بلکه چون در دنیا این موارد پرمصرف هستند و ارزان تر ما نیز آن را خریداری کرده ایم. به هر حال بر اساس ترسی که سند محکمی نداشت مانع از این کار شده بودند اما می توانیم با تولید داخلی این واردات را قطع کنیم.

دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری یادآور شد: حوزه صنعت هم یکی دیگر از مشکلات ما بود. تولید صنعتی زیست فناوری وابستگی صنعتی به انواع حوزه های صنعتی را رفع می کند. از این رو در بررسی ها متوجه شدیم که دانش مربوط به صنعت زیست فناوری تا 70 درصد در کشور وجود دارد و اگر بکار بگیریم می توانیم محصول را تولید کنیم. یک نمونه آن سانتریفوژ است که می توان در زیست فناوری آن را بکار گرفت و برنامه این است که به این ترتیب برای صنعت اشتغال ایجاد کنیم.

وی با اشاره به لزوم نقشه راه برای کار علمی گفت: قانون مجلس می گوید شورای عتف باید اولویت های تحقیقاتی را مشخص کند و ذیحسابی هم بر اساس آن بودجه اختصاص دهد. اما اگر بخواهیم الان تحقیقات را مشخص کنیم که هر یک از دانشگاهها و مناطق چه کنند، هیچ نقشه راهی وجود ندارد از همین رو در حال طراحی هستیم که نقشه راه بر اساس آمایش سرزمین و توانمندی هر منطقه پیاده کنیم. این نقشه راه در حال تدوین است تا صورت خوش ترکیبی ایجاد کند و به همپوشانی با اولویت های عتف کمک می کند که کسی اعتبارات تحقیقاتی را در مسیر دیگری استفاده نکند.

قانعی افزود: چند کشور محدود موفق به تهیه نقشه علمی شده اند که شأن جمهوری اسلامی ایران است که این نقشه راه را داشته باشد.