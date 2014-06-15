امضاء تفاهمنامه همکاری میان شاعران ایران و کره

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از شاعران کشور کره جنوبی که برای بازدید و گفتگو با شاعران ایران به کشورمان سفر کردهاند روز دوشنبه 26 خرداد در نشستی که در خانه شاعران ایران برگزار میشود، تفاهمنامه همکاری با انجمن شاعران ایران به امضاء خواهند رساند.
این تفاهمنامه از سوی ایران به امضاء هیئت مدیره انجمن شاعران ایران و از سوی کشور کره جنوبی نیز به امضاء هیئت شاعران کرهای که با همکاری رایزنی فرهنگی کره به ایران آمدهاند امضا خواهد شد.
موضوع این تفاهمنامه همکاریهای فرهنگی میان شاعران دو کشور اعلام شده است.
همچنین پس از امضای این تفاهمنامه شب شعری مشترک میان شاعران ایران و کرده در محل انجمن و از ساعت 18 الی 20 برگزار میشود.
نظر شما