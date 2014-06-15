  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

به همت خانه شاعران انجام می‌شود؛

امضاء تفاهمنامه همکاری میان شاعران ایران و کره

امضاء تفاهمنامه همکاری میان شاعران ایران و کره

انجمن شاعران ایران و کره‌جنوبی تفاهمنامه همکاری امضاء می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از شاعران کشور کره جنوبی که برای بازدید و گفتگو با شاعران ایران به کشورمان سفر کرده‌اند روز دوشنبه 26 خرداد در نشستی که در خانه شاعران ایران برگزار می‌شود، تفاهمنامه همکاری با انجمن شاعران ایران به امضاء خواهند رساند.

این تفاهمنامه از سوی ایران به امضاء هیئت مدیره انجمن شاعران ایران و از سوی کشور کره جنوبی نیز به امضاء هیئت شاعران کره‌ای که با همکاری رایزنی فرهنگی کره به ایران آمده‌اند امضا خواهد شد.

موضوع این تفاهم‌نامه همکاری‌های فرهنگی میان شاعران دو کشور اعلام شده است.

همچنین پس از امضای این تفاهم‌نامه شب شعری مشترک میان شاعران ایران و کرده در محل انجمن و از ساعت 18 الی 20 برگزار می‌شود.

کد مطلب 2311688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها