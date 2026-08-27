کهگیلویه و بویراحمد در مسیر ورود به جمع ۴ استان برتر ارتباطی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر پنجشنبه در آیین کلنگزنی، افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای ارتباطی و عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به مصوبات سفر وزیر ارتباطات به استان، اظهار کرد: در این سفر ۴۴ مصوبه برای توسعه زیرساختهای ارتباطی استان به تصویب رسید که ارتقای شاخصهای ارتباطی یکی از محورهای مهم آن بود.
وی افزود: شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، اما با تصمیمات و اقدامات انجامشده، روند اجرای پروژهها شتاب گرفته است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هدفگذاری ما این است که با اجرای مصوبات و تکمیل پروژههای ارتباطی، استان در شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات به جمع چهار یا پنج استان برتر کشور برسد.
رحمانی با اشاره به پیشرفت پروژههای ارتباطی استان ادامه داد: این پروژهها پیشرفت قابل توجهی داشتهاند و امیدواریم با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا، شاخصهای ارتباطی ارتقا یافته و استان به جایگاه شایسته خود در سطح کشور برسد.
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