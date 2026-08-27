کتابخانه شهید مومنی‌ در «ارمو» بازگشایی شد

مرتضی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازگشایی کتابخانه شهید مومنی‌الوار در روستای ارمو، فرا رسیدن هفته دولت را تبریک گفت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت.

نوری با اشاره به سابقه فعالیت این کتابخانه از سال ۱۳۸۸، عضویت حدود ۴۰۰ نفر از اهالی روستای ارمو و روستاهای اطراف را یکی از دستاوردهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی متعدد در این کتابخانه، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مطالعه و ایجاد نشاط فرهنگی در منطقه داشته است.

وی افزود: در تیرماه سال گذشته، فرسودگی شبکه برق، موجب آتش‌سوزی در این کتابخانه شد و این حادثه، فعالیت این مرکز فرهنگی را متوقف کرد و با حمایت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مسئولان استانی، عملیات بازسازی آن آغاز شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: این کتابخانه امروز با حضور مسئولان استانی و نماینده حوزه جنوب، بازگشایی شده است و بار دیگر می‌تواند به عنوان یک پایگاه فرهنگی در خدمت مردم منطقه باشد.

نوری در پایان از همراهی و حمایت مسئولان در بازسازی این مجموعه قدردانی کرد و گفت: این کتابخانه، همچنان به ترویج فرهنگ مطالعه و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در منطقه ادامه خواهد داد.