  1. استانها
  2. ایلام
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

کتابخانه شهید مومنی‌ در «ارمو» بازگشایی شد

کتابخانه شهید مومنی‌ در «ارمو» بازگشایی شد

ایلام - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ایلام از بازگشایی کتابخانه شهید مومنی‌الوار در روستای ارمو خبر داد و گفت: این کتابخانه با حدود ۴۰۰ عضو یکی از مراکز فرهنگی فعال است.

مرتضی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازگشایی کتابخانه شهید مومنی‌الوار در روستای ارمو، فرا رسیدن هفته دولت را تبریک گفت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت.

نوری با اشاره به سابقه فعالیت این کتابخانه از سال ۱۳۸۸، عضویت حدود ۴۰۰ نفر از اهالی روستای ارمو و روستاهای اطراف را یکی از دستاوردهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی متعدد در این کتابخانه، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مطالعه و ایجاد نشاط فرهنگی در منطقه داشته است.

وی افزود: در تیرماه سال گذشته، فرسودگی شبکه برق، موجب آتش‌سوزی در این کتابخانه شد و این حادثه، فعالیت این مرکز فرهنگی را متوقف کرد و با حمایت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مسئولان استانی، عملیات بازسازی آن آغاز شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: این کتابخانه امروز با حضور مسئولان استانی و نماینده حوزه جنوب، بازگشایی شده است و بار دیگر می‌تواند به عنوان یک پایگاه فرهنگی در خدمت مردم منطقه باشد.

نوری در پایان از همراهی و حمایت مسئولان در بازسازی این مجموعه قدردانی کرد و گفت: این کتابخانه، همچنان به ترویج فرهنگ مطالعه و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در منطقه ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6929511

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها