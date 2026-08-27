به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد سمنان با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: ۱۱ میلیارد تومان برای گره‌گشایی از مشکلات مددجویان سمنانی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در قالب این بسته حمایتی، بخش قابل توجهی از اعتبارات برای رفع مشکلات مسکن، درمان و ارتقای سلامت و تأمین معیشت خانواده‌های تحت حمایت هزینه خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان توضیح داد: هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای پرداخت کمک هزینه مسکن و اجاره‌بهای مددجویان هزینه شده تا بخشی از دغدغه خانواده‌های نیازمند در تأمین سرپناه کاهش یابد.

ذوالفقاری با اشاره به حمایت‌های درمانی نیز تصریح کرد: سه میلیارد تومان برای حمایت از بیماران نیازمند و تأمین هزینه پنج هزار و ۷۰۰ نسخه درمانی اختصاص یافته است.

وی همچنین از توزیع یک هزار سبد بهداشتی و مراقبتی میان سالمندان تحت حمایت خبر داد و افزود: این اقدام با هدف ارتقای سلامت و تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی سالمندان انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با تأکید بر تداوم حمایت‌های کمیته امداد از اقشار نیازمند استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۳۵ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان قرار دارند و از خدمات حمایتی، معیشتی، درمانی و اجتماعی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.