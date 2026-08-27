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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

۱۱ میلیارد تومان برای گره‌گشایی از مشکلات مددجویان سمنانی اختصاص یافت

۱۱ میلیارد تومان برای گره‌گشایی از مشکلات مددجویان سمنانی اختصاص یافت

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از اختصاص ۱۱ میلیارد تومان اعتبار حمایتی طی هفته دولت خبر داد و گفت: این اعتبار برای تأمین نیازهای ضروری مددجویان در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد سمنان با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: ۱۱ میلیارد تومان برای گره‌گشایی از مشکلات مددجویان سمنانی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در قالب این بسته حمایتی، بخش قابل توجهی از اعتبارات برای رفع مشکلات مسکن، درمان و ارتقای سلامت و تأمین معیشت خانواده‌های تحت حمایت هزینه خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان توضیح داد: هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای پرداخت کمک هزینه مسکن و اجاره‌بهای مددجویان هزینه شده تا بخشی از دغدغه خانواده‌های نیازمند در تأمین سرپناه کاهش یابد.

ذوالفقاری با اشاره به حمایت‌های درمانی نیز تصریح کرد: سه میلیارد تومان برای حمایت از بیماران نیازمند و تأمین هزینه پنج هزار و ۷۰۰ نسخه درمانی اختصاص یافته است.

وی همچنین از توزیع یک هزار سبد بهداشتی و مراقبتی میان سالمندان تحت حمایت خبر داد و افزود: این اقدام با هدف ارتقای سلامت و تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی سالمندان انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با تأکید بر تداوم حمایت‌های کمیته امداد از اقشار نیازمند استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۳۵ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان قرار دارند و از خدمات حمایتی، معیشتی، درمانی و اجتماعی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

کد مطلب 6929501

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