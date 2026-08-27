  1. استانها
  2. فارس
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

ثبت دمای ۴۹.۸ درجه در فارس؛ دهرم-دژگاه گرم‌ترین نقطه استان

ثبت دمای ۴۹.۸ درجه در فارس؛ دهرم-دژگاه گرم‌ترین نقطه استان

شیراز- بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی فارس، دهرم-دژگاه با ثبت دمای ۴۹.۸ درجه گرم‌ترین نقطه استان شد که میانگین دمای بیشینه ۴۶ ایستگاه نیز در چهارم شهریور به ۳۹.۱ درجه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های منتشرشده از سوی اداره کل هواشناسی فارس، ایستگاه دهرم-دژگاه با ثبت دمای ۴۹.۸ درجه ، گرم‌ترین نقطه استان فارس در روز چهارشنبه ۷ شهریور بوده است.

پس از این ایستگاه، کوره با ۴۸.۵ درجه، خنج با ۴۶.۱ درجه، فراشبند با ۴۴.۳ درجه و کازرون با ۴۴.۱ درجه در زمره گرم‌ترین ایستگاه‌های استان قرار گرفتند.

همچنین دمای بیشینه در شیراز ۳۸.۴ درجه ثبت شد و ایستگاه‌های زرقان و خفر نیز به ترتیب دمای ۳۸.۲ و ۳۸.۵ درجه را تجربه کردند.

بر اساس این گزارش، بوانات با ثبت دمای ۲۹.۸ درجه ، خنک‌ترین ایستگاه استان فارس در روز چهارشنبه بود و پس از آن، دشت نمدان با ۲۹.۸ درجه و اقلید با ۳۰.۵ درجه ، دمای پایین‌تری نسبت به دیگر مناطق استان داشتند.

در مجموع، داده‌های ثبت‌شده از ۴۶ ایستگاه هواشناسی فارس نشان می‌دهد که اختلاف دمای بیشینه میان گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان در این روز به ۲۰ درجه رسیده است.

کد مطلب 6929507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها