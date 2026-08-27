به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دادههای منتشرشده از سوی اداره کل هواشناسی فارس، ایستگاه دهرم-دژگاه با ثبت دمای ۴۹.۸ درجه ، گرمترین نقطه استان فارس در روز چهارشنبه ۷ شهریور بوده است.
پس از این ایستگاه، کوره با ۴۸.۵ درجه، خنج با ۴۶.۱ درجه، فراشبند با ۴۴.۳ درجه و کازرون با ۴۴.۱ درجه در زمره گرمترین ایستگاههای استان قرار گرفتند.
همچنین دمای بیشینه در شیراز ۳۸.۴ درجه ثبت شد و ایستگاههای زرقان و خفر نیز به ترتیب دمای ۳۸.۲ و ۳۸.۵ درجه را تجربه کردند.
بر اساس این گزارش، بوانات با ثبت دمای ۲۹.۸ درجه ، خنکترین ایستگاه استان فارس در روز چهارشنبه بود و پس از آن، دشت نمدان با ۲۹.۸ درجه و اقلید با ۳۰.۵ درجه ، دمای پایینتری نسبت به دیگر مناطق استان داشتند.
در مجموع، دادههای ثبتشده از ۴۶ ایستگاه هواشناسی فارس نشان میدهد که اختلاف دمای بیشینه میان گرمترین و خنکترین نقاط استان در این روز به ۲۰ درجه رسیده است.
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