به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی روز ملی یوزپلنگ ایرانی، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، حفظ یوز در زیستگاه طبیعی، ارتقای کیفیت زیستگاه و کاهش تهدیدهای انسانی را اولویت اصلی حفاظت از این گونه عنوان کرد.
وی با اشاره به بازنگری برنامه حفاظت از یوز با مشارکت متخصصان، دانشگاهیان، محیطبانان و تشکلهای مردمنهاد، از اجرای اقداماتی همچون کنترل دام و شتر آزاد، پایش آبشخورها، پیشگیری از شکار و تقویت پایشهای میدانی خبر داد.
ظهرابی همچنین ایمنسازی جادهها، تقویت بانک اطلاعاتی و دوربینهای تلهای و توسعه حفاظت مشارکتی با جوامع محلی را از دیگر برنامههای مهم حفاظت از یوز برشمرد.
وی درباره سایت تکثیر یوز نیز گفت: با وجود رفتارهای جنسی مناسب مادههای جوان، در فصل گذشته تولدی رخ نداد و سن پایین مادهها از عوامل اصلی این موضوع بوده است.
نظر شما