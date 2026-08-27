صدور ۱۰۴ پروانه ساخت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

محسن اتابکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند توسعه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به عنوان هاب صنعتی غرب استان سمنان، از صدور ۱۰۴ پروانه ساخت برای واحدهای صنعتی و تولیدی در این منطقه خبر داد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار اظهار کرد: تاکنون ۱۴۹ قرارداد برای واگذاری زمین به واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار منعقد شده که از این تعداد، ۱۰۴ قرارداد به صدور پروانه ساخت منجر شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه صدور پروانه ساخت برای واحدهای صنعتی و تولیدی رشد قابل توجهی رقم خورده است، افزود: این روند نشان‌دهنده رونق و افزایش فعالیت‌های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار است.

اتابکی ادامه داد: تاکنون ۲۶ واحد صنعتی و کارخانه در داخل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند و ۴۱ واحد صنعتی نیز در مرحله صدور پایان کار قرار دارند.

وی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، گفت: مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ۲۶ واحد دارای پروانه بهره‌برداری، ۱۰ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌های جدید عملکرد مناسبی داشته است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار همچنین با بیان اینکه از چهار سایت پیش‌بینی‌شده در این منطقه، دو سایت به بهره‌برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: با ادامه روند استقرار واحدهای صنعتی، پیش‌بینی می‌شود تعداد واحدهای فعال و مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در آینده نزدیک افزایش یابد.